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Dos vuelos con destino Bilbao, obligados a regresar a origen por el fuerte viento

Se trata de los vuelos procedentes de Barcelona y Madrid. Las fuertes rachas del viento de suroeste han impedido su aterrizaje y han tenido que ser desviados.
GRAFCAV9987. BILBAO, 18/02/2026.-Un avión en la maniobra de aproximación ante fuertes rachas de viento en la pista de rodadura del aeropuerto de Bilbao. Pedro, la decimosexta borrasca de la temporada, trae este miércoles nuevas precipitaciones, vientos muy fuertes, temporal marítimo y nevadas a 900 metros, situación que se prolongará el jueves, antes de que el viernes se imponga el tiempo anticiclónico y el fin de semana permita disfrutar de "un anticipo de la primavera", según la Aemet. EFE/Luis Tejido
Un avión trata de aterrizar con fuerte viento. Foto de archivo: EFE

EITB

Última actualización

Dos vuelos que debían aterrizar esta tarde en el Aeropuerto de Bilbao han tenido que regresar a origen por el fuerte viento, según ha informado AENA. Euskadi está, desde las 18:00 horas, en aviso amarillo por viento, ante la posibilidad de que se superen rachas de 100 km/h. 

Se trata de los vuelos procedentes de Madrid y Barcelona que tenían previsto aterrizar en Loiu sobre las 17:30 horas. Las fuertes rachas de viento han impedido hacerlo con seguridad, por lo que finalmente han sido desviados. 

Aeropuerto de Bilbao Alertas Meteorológicas Bizkaia Sociedad

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