Dos vuelos con destino Bilbao, obligados a regresar a origen por el fuerte viento

Dos vuelos que debían aterrizar esta tarde en el Aeropuerto de Bilbao han tenido que regresar a origen por el fuerte viento, según ha informado AENA. Euskadi está, desde las 18:00 horas, en aviso amarillo por viento, ante la posibilidad de que se superen rachas de 100 km/h.

Se trata de los vuelos procedentes de Madrid y Barcelona que tenían previsto aterrizar en Loiu sobre las 17:30 horas. Las fuertes rachas de viento han impedido hacerlo con seguridad, por lo que finalmente han sido desviados.