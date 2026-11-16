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Dos vuelos con destino Bilbao, obligados a regresar a origen por el fuerte viento
Se trata de los vuelos procedentes de Barcelona y Madrid. Las fuertes rachas del viento de suroeste han impedido su aterrizaje y han tenido que ser desviados.
Dos vuelos que debían aterrizar esta tarde en el Aeropuerto de Bilbao han tenido que regresar a origen por el fuerte viento, según ha informado AENA. Euskadi está, desde las 18:00 horas, en aviso amarillo por viento, ante la posibilidad de que se superen rachas de 100 km/h.
Se trata de los vuelos procedentes de Madrid y Barcelona que tenían previsto aterrizar en Loiu sobre las 17:30 horas. Las fuertes rachas de viento han impedido hacerlo con seguridad, por lo que finalmente han sido desviados.
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