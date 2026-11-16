Detenidos los presuntos cabecillas del grupo juvenil Blood en Euskadi

La Guardia Civil ha informado del desmantelamiento en Euskadi de una célula de la banda juvenil "Blood" durante una operación en la que han sido detenidas tres personas, una en Vitoria-Gasteiz y dos en San Sebastián, acusadas de sendos delitos de pertenencia a organización criminal por su participación en riñas tumultuarias y lesiones.

Además, el operativo se ha saldado con dos registros domiciliarios y en una lonja donde la Guardia Civil se ha incautado de diverso material como armas blancas de grandes dimensiones, material informático, dispositivos electrónicos, utensilios para la producción de sustancias estupefacientes y otros efectos.

El grupo "Blood", de origen estadounidense, está implantado en España desde hace años, ha señalado la Guardia Civil, que ha indicado que tiene presencia en todo el territorio.

Según las fuentes, los dirigentes de la organización detenidos en Euskadi mantenían "una relación fluida y constante con los jefes de otros células o bloques, con quienes intercambiaban información, coordinaban posiciones y establecían alianzas para el control del territorio y de actividades delictivas.

Esta investigación que ha derivado en las tres detenciones ha sido coordinada por sección de instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de Vitoria-Gasteiz.