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El embalse de Itoiz, bajo mínimos

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18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

El embalse de Itoiz está al 29 % de su capacidad tras las escasas lluvias de los últimos meses. Es un nivel excepcionalmente bajo para esta época del año. Y está cerca de mínimos históricos. El agua de Itoiz abastece al 60 % de los navarros.

Navarra Cambio Climático Sociedad

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