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Manifestación de los afectados por la paralización de las VPO de Maristas de Pamplona

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Maristetako etxebizitzen proiektuarekin kaltetutakoek irtenbidea eskatu diete erakundeei

EITB

Última actualización

Las obras de las viviendas de protección oficial del antiguo colegio Maristas están paralizadas y los afectados se han manifestado para exigir una solución al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona. El proyecto, que contempla la construcción de 108 viviendas, se encuentra desde octubre una situación de incertidumbre.

Pamplona Navarra Manifestaciones Sociedad

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