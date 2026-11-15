Miles de personas participan en la marcha solidaria de la asociación Katxalin

Este año se ha celebrado la 12ª edición y se ha reunido una multitud en la marcha a favor de la investigación del cáncer de mama. Las participantes han realizado un recorrido de cinco kilómetros desde la plaza de Sagüés. El dinero obtenido se donará al Instituto de Investigación Sanitaria BioGipuzkoa para que siga investigando el cáncer de mama.