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Miles de personas participan en la marcha solidaria de la asociación Katxalin

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SAN SEBASTIÁN, 15/11/2026.- Miles de personas han participado este domingo en la celebración de la XII edición de la Marcha Solidaria Katxalin a favor de la investigación del cáncer de mama en San Sebastián. EFE/ Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Milaka lagunek parte hartu dute Katxalin elkartearen martxa solidarioan

EITB

Última actualización

Este año se ha celebrado la 12ª edición y se ha reunido una multitud en la marcha a favor de la investigación del cáncer de mama. Las participantes han realizado un recorrido de cinco kilómetros desde la plaza de Sagüés. El dinero obtenido se donará al Instituto de Investigación Sanitaria BioGipuzkoa para que siga investigando el cáncer de mama.

Cáncer Donostia-San Sebastián Gipuzkoa Sociedad

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