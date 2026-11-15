¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Miles de personas participan en la marcha solidaria de la asociación Katxalin
Euskaraz irakurri: Milaka lagunek parte hartu dute Katxalin elkartearen martxa solidarioan
Este año se ha celebrado la 12ª edición y se ha reunido una multitud en la marcha a favor de la investigación del cáncer de mama. Las participantes han realizado un recorrido de cinco kilómetros desde la plaza de Sagüés. El dinero obtenido se donará al Instituto de Investigación Sanitaria BioGipuzkoa para que siga investigando el cáncer de mama.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Del caserío Biorreta a la alfombra roja del Zinemaldia: la inesperada aventura de Cándido Arrillaga
EN DIRECTO
Hace min.
Canarias vive una jornada récord de rescates: más de 1500 personas en un solo día
EN DIRECTO
Hace min.
Activados en Euskadi sendos avisos amarillos por rachas de más de 100 km/h para el lunes y martes
EN DIRECTO
Hace min.
Orozko se llena de irrintzilaris en la celebración del primer Irrintzi Eguna
EN DIRECTO
Hace min.
218 000 personas conectaron con ETB1 para seguir en directo el partido Euskal Selekzioa-Venezuela
EN DIRECTO
Hace min.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz prevé que el suministro de agua potable se restablezca a lo largo del día
EN DIRECTO
Hace min.
Espectacular kalejira hasta San Mamés para reivindicar la oficialidad de Euskal Selekzioa
EN DIRECTO
Hace min.
Aficionados venezolanos arropan a su selección en el hotel antes del encuentro con la selección vasca
EN DIRECTO
Hace min.
Accedemos al interior de una de las cuevas habitadas de Lodosa
Cargar más