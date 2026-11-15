Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
Milaka lagunek parte hartu dute Katxalin elkartearen martxa solidarioan
Aurten iaz bezala, jendetza bildu da bularreko minbiziaren ikerkuntza bultzatzearen aldeko martxaren 12. edizioan. Partaideek bost kilometroko ibilbidea egin dute Saguesko plazatik abiatuta. Gaur lortutako dirua BioGipuzkoa Osasun Ikerketarako Institutuari emango diote, bularreko minbizia ikertzen jarrai dezan.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Egun bakarrean 1.500 pertsona baino gehiago erreskatatu dituzte Kanarietan, inoizko daturik altuena
ZUZENEAN
Duela min.
100 km/h-ko haize boladak egon daitezkeela eta, abisu horia ezarri dute EAEn astelehenerako eta astearterako
ZUZENEAN
Duela min.
Orozko irrintzilariz bete da lehen Irrintzi Egunean
ZUZENEAN
Duela min.
218.000 lagunek egin zuten bat ETB1ekin Euskal Selekzioa-Venezuela partida zuzenean jarraitzeko
ZUZENEAN
Duela min.
Gasteizko Udalak espero du gaur bertan izatea txorrotako ura edangarri
ZUZENEAN
Duela min.
Kalejira ikusgarria San Mameseraino, Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko
ZUZENEAN
Duela min.
Foruzaingoak ohartarazi du WhatsApp kontuen usurpazioek nabarmen egin dutela gora, eta gomendio sorta kaleratu du
ZUZENEAN
Duela min.
Venezuelako zaleek gogotsu animatu dituzte euren jokalariak, kontzentrazio-hotelaren atarian
ZUZENEAN
Duela min.
Lodosan bizitoki izandako haitzuloetako batera sartu gara
Gehiago ikusi