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Milaka lagunek parte hartu dute Katxalin elkartearen martxa solidarioan

Iragarkia
SAN SEBASTIÁN, 15/11/2026.- Miles de personas han participado este domingo en la celebración de la XII edición de la Marcha Solidaria Katxalin a favor de la investigación del cáncer de mama en San Sebastián. EFE/ Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Aurten iaz bezala, jendetza bildu da bularreko minbiziaren ikerkuntza bultzatzearen aldeko martxaren 12. edizioan. Partaideek bost kilometroko ibilbidea egin dute Saguesko plazatik abiatuta. Gaur lortutako dirua BioGipuzkoa Osasun Ikerketarako Institutuari emango diote, bularreko minbizia ikertzen jarrai dezan.

Minbizia Donostia Gipuzkoa Gizartea

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