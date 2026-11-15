Gasteizko Udalak espero du gaur bertan izatea txorrotako ura edangarri
Bien bitartean eta ura garbi atera arte, iturriko ura ez kontsumitzeko deia egin dute. Matxuraren eraginez, botilako ura agortu egin zen atzo San Kristobal auzoan.
AMVISA Gasteizko Udal Ura konpainiak iturriko ura ez kontsumitzeko gomendioari eutsi dio. Atzo, larunbata, hodi bat lehertu zen San Kristobal auzoan, eta, ondorioz, txorrotako ura arre atera zen egun osoan. Udalaren aurreikuspena da igandean zehar egoera bere onera etortzea.
Hodi bat hautsi zen atzo goizean, eta 30 bat zentimetroko hodia zenez, ura borborka atera zen, Zumakadi pasealekuaren zati bat eta inguruko etxabe eta garajeak urez betetzeraino. Udal langileek ordu gutxiren buruan konpondu zuten matxura, baina garbiketa lanak bazkalorduan amaitu zituzten.
Ur hornidura etenda egon zen hainbat ordutan, eta hura berrezarri ostean lohi irteten zen. Osasunarentzat arriskutsua ez bada ere, badaezpada, kanilako ura ez edateko aholkatu zuen AMVISAk.
Hori horrela, botilako ura agortu egin zen inguruko ia establezimendu guztietan.