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Aramburutarrak, Realari eta Euskal Herriari lotutako familia
Faustino Aramburu da honen abiapuntua, Gerra Zibilean Venezuelara ihes egin behar izan zuen donostiarra. Gaur egun, Jon Mikel Realean dela, familia eta Donostiaren arteko lotura inoiz baino estuagoa da. Urtean bitan etortzen dira haren gurasoak hirira, eta oraindik ere beste amets bat dute betetzeko.
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