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EUSKAL SELEKZIOA
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Euskal Selekzioak omenaldia egin dio Jose Antonio Agirreri, lehen Eusko Jaurlaritzaren 90. urteurrenean

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

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Imanol Pradales lehendakaria Euskal Selekzioarekin batera izan da Donibane Lohizuneko hilerrian, Jose Antonio Agirre lehen lehendakariaren hilobian lore-eskaintza egiteko. Lehen Eusko Jaurlaritzaren 90. urteurrenaren harira, keinu berezia izan da, lehen gobernuari eta haren lehendakariari egindako aitortza.

Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

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