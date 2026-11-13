Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
Euskal Selekzioak omenaldia egin dio Jose Antonio Agirreri, lehen Eusko Jaurlaritzaren 90. urteurrenean
Imanol Pradales lehendakaria Euskal Selekzioarekin batera izan da Donibane Lohizuneko hilerrian, Jose Antonio Agirre lehen lehendakariaren hilobian lore-eskaintza egiteko. Lehen Eusko Jaurlaritzaren 90. urteurrenaren harira, keinu berezia izan da, lehen gobernuari eta haren lehendakariari egindako aitortza.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Ertzaintzak motxila bat leherrarazi du Balmasedako edukiontzi batean
ZUZENEAN
Duela min.
Eroskik TikToken publizitatea eten du, haurrei egindako sexu-abusuekin lotutako edukiengatik
ZUZENEAN
Duela min.
Gizon bat atxilotu dute Gasteizen, Judimendi auzoko zortzi autotan lapurtzeagatik eta kalteak eragiteagatik
ZUZENEAN
Duela min.
TikTok salatu du Fiskaltzak, haurrei egindako sexu-abusuen bideoak zabaltzeagatik
ZUZENEAN
Duela min.
Lau pertsona ikertuta Zaldibarko zabortegian izandako luiziari buruzko auzian; tartean, alkate ohia
ZUZENEAN
Duela min.
Istripua Eibarren: hiru zauritu ospitaleratuta eta auto-ilara luzeak izan dira
ZUZENEAN
Duela min.
Euskal Konfederazioak Baionan deitutako manifestazioan parte hartzeko deia egin dute 300 hautetsik
ZUZENEAN
Duela min.
Erandio eta Barakaldo arteko All Iron zubiak badu erdia jarrita
ZUZENEAN
Duela min.
"Beldur handia izan dugu, eta oso urduri egon gara"
Gehiago ikusi