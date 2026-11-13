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Ertzaintzak motxila bat leherrarazi du Balmasedako edukiontzi batean

Lehergailuak Indargabetzeko Unitateak protokoloari jarraituz esku hartu du, ingurua hesitu ondoren; motxilak gizon baten lanbidearekin lotutako material-hondarrak zituen, eta ez dute lehergairik aurkitu.

BALMASEDA (BIZKAIA), 13/11/2026.- Artificieros de la Ertzaintza han detonado este viernes una mochila sospechosa aparecida en la Avenida de las Encartaciones de la localidad vizcaína de Balmaseda. EFE/ Miguel Toña

Agentziak | EITB

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Ertzaintzako Lehergailuak Indargabetzeko Unitateko espezialistek kontrolpean leherrarazi dute ostiral honetan Balmasedako (Bizkaia) erdigunean edukiontzi batean aurkitutako motxila bat. Protokoloari jarraituz egin dute esku-hartzea, eta barruan ez dute eztanda egiteko moduko elementurik aurkitu.

Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, 16:00ak aldera, herritar batek poliziari ohartarazi dio pertsona batek motxila bat sartu duela herriguneko edukiontzi batean.

Motxila 18:30ak aldera leherrarazi dute

Lekura joandako agenteek motxila han zegoela egiaztatu eta ingurua hesitu dute. Bertaratutako baliabideen artean, Ertzaintzako Lehergailuak Indargabetzeko Unitateko espezialistak zeuden.

Esku-hartzean, herritar bat agenteengana hurbildu da, motxila edukiontzian berak utzi zuela aitortzeko. Azaldu duenez, bere lan-jarduerako hondakinak zeuden barruan.

Hala ere, espezialistek ezarritako protokoloari jarraitu diote, eta motxila kontrolpean leherrarazi dute 18:30ak aldera. Segurtasun Sailak baieztatu duenez, barruan ez zegoen eztanda egiteko moduko ezer.

Esku-hartzea amaitu da, lehergairik aurkitu gabe.

Ertzaintza Balmaseda Gizartea

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