Especialistas de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDE) de la Ertzaintza han explosionado de forma controlada este viernes una mochila localizada en un contenedor del centro de Balmaseda (Bizkaia). La intervención se ha realizado por protocolo y ha concluido sin que se hayan encontrado elementos susceptibles de detonar en su interior.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, sobre las 16:00 horas un particular ha alertado de que una persona había introducido una mochila en un contenedor situado en el centro de la localidad.

La mochila ha sido explosionada sobre las 18:30 horas

Los agentes desplazados al lugar han comprobado la presencia de la mochila y han acordonado la zona. Entre los recursos movilizados se encontraban especialistas de la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Ertzaintza.

Durante la intervención, un ciudadano se ha acercado a los agentes y ha reconocido haber depositado la mochila en el contenedor. Según ha explicado, contenía restos de su actividad profesional.

No obstante, los especialistas han seguido el protocolo establecido y han procedido a explosionar la mochila de forma controlada sobre las 18:30 horas. El Departamento de Seguridad ha confirmado que en su interior no había nada susceptible de detonar.

La actuación ha finalizado sin que se haya detectado material explosivo.