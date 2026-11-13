La Ertzaintza ha detenido esta madrugada en Vitoria-Gasteiz a un joven de 25 años acusado de robar en vehículos y causar daños en otros seis coches estacionados en el barrio de Judimendi. Los agentes lo han localizado in fraganti en el interior de uno de los automóviles afectados.

Los hechos han ocurrido sobre las 04:15 horas de este viernes, 13 de noviembre, después de que la Policía Vasca recibiera un aviso sobre una persona vestida de negro y con gorra que estaba causando desperfectos en varios vehículos estacionados en la vía pública.

Al llegar al lugar, una patrulla ha observado un coche con las luces y los intermitentes encendidos. El vehículo tenía fracturado el cristal de una ventanilla delantera y los agentes han visto la silueta de una persona en su interior.

Una herida en la mano y objetos de otros vehículos

Los ertzainas han requerido varias veces al hombre para que saliera del automóvil. Finalmente, el joven ha abandonado el vehículo y los agentes han comprobado que tenía una herida reciente en la mano izquierda. También han encontrado restos de sangre en el interior del coche.

Durante un registro preventivo, le han ocupado cinco cables USB para móviles, un cargador, auriculares, llaves, tarjetas de gasolinera, dos gafas de sol, un mando de garaje y un cúter, entre otros objetos.

Ocho vehículos afectados

Mientras tanto, otras patrullas han inspeccionado la zona y han localizado más coches forzados y con desperfectos. Además del vehículo en cuyo interior estaba el detenido, otro presentaba una ventanilla rota y el habitáculo revuelto.

Los otros seis automóviles revisados tenían distintos daños, principalmente en los retrovisores, los cristales, los marcos de las puertas y las manillas.

Junto a un monovolumen, los agentes también han encontrado un destornillador con restos de sangre que, supuestamente, habría sido utilizado por el joven durante los hechos.

Por todo ello, la Ertzaintza ha procedido a su detención por presuntos delitos de robo con fuerza y daños en vehículos.