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Incendio en Bilbao
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"Hemos pasado mucho miedo y nervios"

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18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

Santi, vecino del inmueble incendiado este viernes de madrugada en Bilbao, ha explicado que se recluyó en casa, por petición de los bomberos, y ha asegurado que "ver por la mirilla el fuego en la puerta de enfrente asusta".

Un incendio en una vivienda de Bilbao deja 47 personas atendidas, 22 de ellas trasladadas a hospitales
Incendios Bomberos Bilbao Sociedad

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