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"Hemos pasado mucho miedo y nervios"
Santi, vecino del inmueble incendiado este viernes de madrugada en Bilbao, ha explicado que se recluyó en casa, por petición de los bomberos, y ha asegurado que "ver por la mirilla el fuego en la puerta de enfrente asusta".
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