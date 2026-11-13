Retenciones de hasta cuatro kilómetros en el corredor del Txorierri en Zamudio, por un accidente entre seis vehículos
Dos carriles, sentido Galdakao, permanecen cortados. El siniestro ha ocurrido a primera hora de este viernes. Como consecuencia del mismo, una persona ha resultado herida y ha tenido que ser evacuada al hospital de Galdakao.
Un accidente ocurrido este viernes entre seis vehículos en torno a las 07:15 horas en el corredor del Txorierri (BI-30) en Zamudio (Bizkaia), sentido Galdakao, está provocando hasta cuatro kilómetros de retenciones, según ha informado la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
Como consecuencia del accidente, una persona ha resultado herida y ha tenido que ser evacuada al hospital de Galdakao.
Dos carriles permanecen cortados. Las autoridades piden circular con precaución por la zona.