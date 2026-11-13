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Retenciones de hasta cuatro kilómetros en el corredor del Txorierri en Zamudio, por un accidente entre seis vehículos

Dos carriles, sentido Galdakao, permanecen cortados. El siniestro ha ocurrido a primera hora de este viernes. Como consecuencia del mismo, una persona ha resultado herida y ha tenido que ser evacuada al hospital de Galdakao.

Euskaraz irakurri: Auto-ilarak BI-30 errepidean, Zamudion, Galdakaoko noranzkoan, istripu baten ondorioz

EITB

Última actualización

Un accidente ocurrido este viernes entre seis vehículos en torno a las 07:15 horas en el corredor del Txorierri (BI-30) en Zamudio (Bizkaia), sentido Galdakao, está provocando hasta cuatro kilómetros de retenciones, según ha informado la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.

Como consecuencia del accidente, una persona ha resultado herida y ha tenido que ser evacuada al hospital de Galdakao.

Dos carriles permanecen cortados. Las autoridades piden circular con precaución por la zona. 

Tráfico Zamudio Sociedad

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