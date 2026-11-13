Trafikoa
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Lau kilometrorainoko auto-pilaketak sortu dira Txorierrin, Zamudio parean, sei ibilgailuren artean izandako istripu baten ondorioz

Bi errei itxita daude. Ezbeharra ostiral honetako lehen orduan gertatu da, Galdakaoko noranzkoan. Istripuaren ondorioz, pertsona bat zauritu da eta Galdakaoko ospitalera eraman behar izan dute.

EITB

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Ostiral honetako lehen orduan Txorierrin, BI-30 errepidean, Zamudio parean (Bizkaia), sei ibilgailuren artean izandako trafiko-istripu bat lau kilometrorainoko auto-pilaketak eragiten ari da, Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzak jakitera eman duenez.

Ezbeharraren ondorioz, pertsona bat zauritu da eta Galdakaoko ospitalera eraman behar izan dute.

Ezbeharra Galdakaorako noranzkoan jazo da, eta bi errei itxita daude. 

Trafiko arduradunek zuhurtziaz gidatzeko eskatu dute. 

Trafikoa Zamudio Gizartea

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