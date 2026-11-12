Zaporeak elkarteak Lesbosko sukaldea itzaliko du abenduaren 31n, hamaika urtez errefuxiatuei janaria banatzen eman ondoren
Euskal elkarteak azaroaren 22an prestatu eta banatuko ditu azkenengoz janariak, 2016an Grezian lanean hasi zenetik zortzi milioi otordu baino gehiago prestatu ondoren.
Zaporeak proiektu solidarioak jarduteari utziko dio, abenduaren 31n, hamaika urtez Grezian errefuxiatuei elikadura duina bermatzeko lanean aritu ondoren. Erakundeak iragarri duenez, azaroaren 22an kozinatu eta banatuko ditu azkenengoz janariak. Erabaki horren atzean Europako migrazio-politikak gogortzea eta errefuxiatu-esparruetara iristeko zailtasunak daude, baita elkartearen kudeaketa-taldea higatu egin dela ere.
Zaporeak 2016ko martxoan hasi zen, Greziako Kios uhartean. Intxaurrondoko zazpi lagunen ekimen gisa sortu zen, larrialdiko egoeran sei hilabetez laguntzeko asmoz, euskal esparruko proiektu bihurtu zen, eta hamarkada batez baino gehiagoz jarduerari eutsi egin dio.
Hamaika urteetan, antolakuntzak zortzi milioi janari errazio baino gehiago prestatu eta banatu ditu. Horretarako, 1.020.000 kilo lehengai bildu eta bidali ditu Euskal Herritik, eta 2.100.000 kilo elikagai fresko erosi ditu Grezian.
Zaporeak Kiosen hasi zen eta ondoren Atenas eta Patrasera lekualdatu zen, 2019ko urtarrilean Lesbosen ezarri zen arte; bere jarduerari bertan eutsi dio orain arte.
2.000 boluntario baino gehiago
2.000 boluntarioren baino gehiagoren laguntza izan du proiektuak, eta hiru aste eman dituzte Greziako errefuxiatuentzat janaria prestatzen. Horiez gain, Euskal Herriko biltegian parte hartu dutenek elikagaiak eta materialak biltzeko kanpainak eta hainbat ekitaldi antolatu dituzte.
Denbora horretan, Zaporeak elkarteak 30 edukiontzi baino gehiago bidali ditu gobernuz kanpoko erakundeetara, horietako asko Siriara.
Erakundeak euskal gizartearen babesa nabarmendu du, baita erakunde publikoen, enpresa pribatuen eta partikularren lankidetza ere. Bere datuen arabera, Eusko Jaurlaritzaren, aldundien eta udalen ekarpenek aurrekontuaren % 40 bete dute, eta beste horrenbeste enpresa pribatuek eta bazkideek, eta gainerako % 20a proiektuak antolatutako ekitaldien bidez lortu da.
Jasotako aintzatespenen artean, 2016ko Giza Eskubideen René Cassin saria dago, Eusko Jaurlaritzak emana.
Migrazio-politikak gogortzea, ixteko arrazoien artean
Itxiera iragarri duen komunikatuan, Zaporeak elkarteak azaldu du azken hilabeteetan proiektuaren egoerari eta bere lanarekin jarraitzeko zailtasunei buruzko hausnarketa eta azterketa egin duela.
Erakundeak adierazi duenez, Europako migrazio-politikak gogortu izanak eta mugako zaintza indartzeak zaildu egin dituzte errefuxiatuen bizi-baldintzak eta horiek artatzen dituzten GKEen lana. Halaber, soroetara iristeko eta elikagaiak banatzeko zailtasunak salatu ditu, baita laguntza ematen duten boluntarioen lana kriminalizatzeko mehatxuak ere.
Lesbosko errefuxiatu-eremuan, egoiliarren kopurua etengabe aldatu izanak bereziki zaildu du antolaketa logistikoa eta ekonomikoa. Zaporeak elkarteak azaldu duenez, batzuetan, landa-eremuko biztanleria 30 pertsonatik 800 pertsonara igaro da egun batetik bestera, eta, azken hilabeteetan, ez dira 1.200 pertsona baino gehiago izan. Gainera, ziurtatu du egun batzuetan debekatu egin zaiela esparrura sartzea eta janaria banatzea.
Nabarmendu dutenez, zailtasun horiei kudeaketa-taldearen neke fisikoa eta mentala gehitu behar zaie. Talde hori hamaika urtez proiektua sostengatu duten boluntarioek osatzen dute.
Zaporeak elkarteak aitortu du gustatuko litzaiokeela bere jarduerari amaiera ematea errefuxiatuak etxera itzuli ahal izan balira eta krisi humanitarioa konponduta balego. Hala ere, 2016an Greziara iritsi zen helburuak bete dituela uste du.
Antolatzaileek eskerrak eman dizkiete proiektua posible egin duten boluntario, erakunde, enpresa eta herritar guztiei. "Guztion artean erakutsi dugu, batasunetik, elkartasunetik, ezer ez dela ezinezkoa", dio komunikatuak.