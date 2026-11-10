Gidari bat atxilotu dute Trapagaranen, kontrol batetik ihes egin eta Ertzaintzaren patruila baten aurka talka egin ondoren
Ertzaintzak 51 urteko gizon bat atxilotu zuten atzo Trapagaranen, agintaritzaren agenteen aurkako ustezko atentatu-delitu bat egotzita. Inplikatuak trafiko-kontrol batetik ihes egin zuen furgoneta batean, eta segika zituen patruiletako baten aurka talka egin zuen. Gertakarien ondorioz, agente bat ospitalera eraman behar izan zuten, eta beste bik ere osasun-laguntza behar izan zuten.
Gertakariak atzo, astelehena, 18:15ean izan ziren, BI-3745 errepidean, Bizkaiko Trafikoko Lurralde Unitateko agenteek Trapagaranen jarritako alkoholemia-kontrol prebentibo batean. Furgoneta bat kontrolera hurbildu zen, eta, gelditu ondoren, gidariak berriro martxan jarri zuen bat-batean, eta abiadura handian saihestu zuen gailua.
Bi patruila furgonetaren atzetik joan ziren, eta polizia-ibilgailuetako batek aurreratzea lortu zuen , eta gidaria gelditzera behartu zuen. Gidariak, ordea, atzeraka azeleratu zuen, eta Ertzaintzaren beste autoaren aurka talka egin zuen nahita. Bi agentek hartu zuten autoa, eta hainbat lesio jasan zituzten. Horietako bat anbulantzian eraman zuten ospitalera, eta beste bik ere osasun-laguntza jaso zuten gertaeraren ondorioz.
Trafikoko Unitateko ertzainek inplikatutako gidaria identifikatu zuten. Duela gutxi antzeko jarduerak egin zituela jakin zen. Gidariari gidabaimena kendu zioten puntu guztiak galdu zituelako, eta atxilotu egin zuten agintaritzaren agenteen aurkako ustezko atentatu-delitu batengatik. Halaber, eginbideak ireki zizkioten bide-segurtasunaren aurkako ustezko delitu batengatik.
51 urteko atxilotua 16 aldiz atxilotu du aurretik Ertzaintzak.