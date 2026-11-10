Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
Aranzadiko migratzaileentzako konponbide bat eskatzeko kanpaldia hasi dute Iruñean
Udaltzaingoak kaleratu zituenean "jauzi kualitatiboa" eman zela kritikatzen dute elkarteek, lagundu beharrean, ondasunak kendu zizkietelako. Esku-hartze "soziala" eskatzen dute, eta ez "poliziala".
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Bizkaiak eutsi egingo dio garraio-abonuetarako % 20ko beherapenari 2027an
ZUZENEAN
Duela min.
Ayesa Digital uholdeak aurreikusteko eta kalteak murrizteko proiektu bat garatzen ari da, konputazio kuantikoaren bidez
ZUZENEAN
Duela min.
Euskadiko Futbol Federazioak Euskal Selekzioaren nazioarteko ofizialtasuna lortzeko prozesua berrabiarazi du
ZUZENEAN
Duela min.
Indarkeria matxistaren aurrean emakumeak ez daudela bakarrik eta babes-sare oso bat dutela gogora ekarri du Nafarroako Gobernuak
ZUZENEAN
Duela min.
Donostian 400 etxebizitza babestu egiteko aurrerapauso garrantzitsua: Udalak Txomin Enea II birpartzelatzeko proiektua onartu du
ZUZENEAN
Duela min.
Garabi handiak lanean ari dira Donostia Ospitaleko protoiterapia ekipoa instalatzeko
ZUZENEAN
Duela min.
Eusko Jaurlaritza ume txikiak dituzten familientzako laguntzak ordaintzen hasi da
ZUZENEAN
Duela min.
Gizon baten bila ari dira Oviedon, emakume bati tiro egin eta motxila baten barruan lehergailu bat utzi baitu
ZUZENEAN
Duela min.
Maldita.es fundazioak TikToken haurren aurkako sexu abusuen 1.000 bideo baino gehiago salatu ditu
Gehiago ikusi