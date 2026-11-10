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Aranzadiko migratzaileentzako konponbide bat eskatzeko kanpaldia hasi dute Iruñean

Iragarkia
PAMPLONA, 10/11/2026.- La emblemática plaza Consistorial de Pamplona acoge desde la noche de este lunes una acampada con una decena de tiendas de campaña en las que han pasado la noche activistas de 15 asociaciones en demanda de una solución para los migrantes sin hogar que fueron desalojados del parque de Aranzadi hace días. EFE/Iñaki Porto
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Udaltzaingoak kaleratu zituenean "jauzi kualitatiboa" eman zela kritikatzen dute elkarteek, lagundu beharrean, ondasunak kendu zizkietelako. Esku-hartze "soziala" eskatzen dute, eta ez "poliziala".

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