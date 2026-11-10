Euskal erakundeek biktimak omenduko dituzte Memoriaren Egunean
Gogora Institutuak antolatutako ekitaldi nagusia arratsaldean izango da Donostian. Bilbon eta Gasteizen ere hainbat omenaldi egingo dira egunean zehar.
Euskal erakundeek terrorismoaren biktimak oroitzeko eta omentzeko hainbat ekitaldi egingo dituzte gaur, Memoriaren Eguna dela eta. Deialdiak egingo dira Eusko Legebiltzarrean, Bilbon eta Donostian, eta Etxeratek ekitaldi bat egingo du Gasteizen, salbuespen-politiken biktimak gogoratzeko.
Eusko Legebiltzarrak 09:00etan hasiko du oroimen-ekitaldia, Cristina Iglesiasen "Gauerdiko iparrorratza" eskulturaren aurrean egingo den lore-eskaintzarekin. Imanol Pradales lehendakariak ekitaldian parte hartuko du, Bakartxo Tejeria Legebiltzarreko presidentea buru dela, eta bertan izango dira Mahaiko kideak, legebiltzar taldeetako bozeramaileak eta Eusko Jaurlaritzako ordezkariak. Ondoren, minutu bateko isilunea egingo da.
12:00etan, Bilboko Udalak lore-eskaintza egingo du Mazarredo kaleko Atalase eskultura-gunean. Juan Mari Aburto alkatea izango da ekitaldiko buru, eta Udalbatzako eta erakundeetako ordezkariek hartuko dute parte.
Eguerdian ere, PPk omenaldia egingo du Gasteizko Terrorismoaren Biktimen Monumentuan, Forondako Atean. Ekitaldiaren amaieran, Javier de Andresek adierazpen bat irakurriko du.
Donostian, Udalak beste ekitaldi bat egingo du 13:00etan Alderdi Ederren biktimei eskainitako monolitoaren aurrean.
Eusko Jaurlaritzaren ekitaldi nagusia arratsaldean izango da, 17:30ean, Nestor Basterretxearen "Bakearen Usoa" eskulturaren ondoan, Saguesen (Donostia). Lehendakaria izango da Gogora Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuak antolatutako deialdiaren buru, Maria Jesus San Jose Justizia eta Giza Eskubideen sailburuarekin batera. Legebiltzarreko ordezkaritzaren buru Bakartxo Tejeria izango da.
Bestalde, Etxeratek elkarretaratzea deitu du 09:15erako Eusko Legebiltzarraren aurrean, Gasteizen, salbuespen-politiken biktimak gogoratzeko.