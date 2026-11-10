Las instituciones vascas homenajean a las víctimas en el Día de la Memoria

Las instituciones vascas celebran este 10 de noviembre distintos actos de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo con motivo del Día de la Memoria. La jornada incluye convocatorias en el Parlamento Vasco, Bilbao y Donostia, además de un acto de Etxerat en Vitoria-Gasteiz para recordar a las víctimas de las políticas de excepción.

El Parlamento Vasco abrirá la conmemoración a las 09:00 horas con una ofrenda floral ante la escultura "Brújula de medianoche", de Cristina Iglesias, situada a las puertas de la Cámara. El lehendakari, Imanol Pradales, participará en el acto, presidido por la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, y al que asistirán miembros de la Mesa, portavoces de los grupos parlamentarios y representantes del Gobierno Vasco. La ofrenda estará seguida de un minuto de silencio.

A las 12:00 horas, el Ayuntamiento de Bilbao celebrará una ofrenda floral en el espacio escultórico Atalase, en la calle Alda Mazarredo. El alcalde, Juan Mari Aburto, presidirá el acto, en el que participarán representantes de la Corporación municipal e instituciones.

También al mediodía, el PP celebrará un homenaje en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Vitoria-Gasteiz, en Portal de Foronda. Al término del acto, su presidente en Euskadi, Javier de Andrés, leerá una declaración.

En Donostia, el Ayuntamiento celebrará a las 13:00 horas otro acto ante el monolito dedicado a las víctimas en Alderdi Eder.

El acto central del Gobierno Vasco tendrá lugar por la tarde, a las 17:30 horas, junto a la escultura "La Paloma de la Paz", de Néstor Basterretxea, en Sagüés (Donostia). El lehendakari encabezará la convocatoria organizada por el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, junto a la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José. La representación parlamentaria estará encabezada por la presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria.

Por su parte, Etxerat ha convocado una concentración a las 09:15 horas frente al Parlamento Vasco, en Vitoria-Gasteiz, para recordar a las víctimas de las políticas de excepción.