"Sin vosotros, no estaríamos hoy donde estamos": homenaje a los empresarios que resistieron a ETA

El tejido empresarial vasco ha rendido un homenaje a las personas empresarias y directivas que, pese a la actividad terrorista de ETA, optaron por mantener su actividad en Euskadi.

Desde 2010, cada año se celebra el Día de la Memoria de Euskadi el 10 de noviembre, por ser la única fecha del calendario en la que ETA no cometió un atentado mortal. Este año, en la víspera de esta jornada, la Delegación del Gobierno español en Euskadi, Confebask y el Centro Memorial de Víctimas han rendido homenaje y expresado su gratitud al empresariado vasco que resistió y mantuvo su actividad, frente a la amenaza terrorista. Al acto han asistido, además de los representantes de las tres entidades, empresarios, el vicelehendakari Mikel Torres y miembros de las fuerzas de seguridad.

Tamara Yagüe, presidenta de Confebask, ha recortado que la ya organizó en el 2017 un homenaje a los empresarios víctimas de ETA. "Demasiadas veces, junto al miedo estuvo la soledad, el necesitar una palabra de apoyo que no siempre llegó”, y ha añadido que “les debemos gratitud, porque mantuvieron el progreso en medio de la amenaza".

La delegada del Gobierno, Marisol Garmendia, ha revindicado el papel de los empresarios en tiempos de ETA. "Sin vosotros, sin el empresario vasco que resistió, no estaríamos hoy donde estamos", ha dicho, para añadir que la sociedad vasca “todavía tiene cuentas pendientes” con quienes “sufrieron el terror, la persecución y el miedo”.

Fernando Reinares, nuevo director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, ha destacado "los valores que encarnaban todos esos emprendedores, eran valores que odiaban los terroristas".

El coste del terrorismo, superior a 25.000 millones de euros

Han apuntado que el coste directo del terrorismo superó los 25.000 millones de euros del año 2021, pero "el mayor impacto fue el daño estructural en los cimientos de la economía vasca". Calculan que la falta de inversión privada provocó una pérdida del 22,5 % en el PIB Vasco.

Luis Ramón Arrieta, investigador de la Universidad de Deusto, especialista en el impacto del terrorismo en la economía vasca, ha recordado a los 48 empresarios y directivos asesinados, 86 secuestrados y casi 15.000 extorsionados por ETA desde que en 1976 asesinara por primera vez a un empresario, el gerente de Sigma Angel Berazadi. "Supuso una declaración de guerra contra el bienestar de Euskadi", ha apostillado, recordando que el Lehendakari Leizaola advirtió, desde el exilio, de que "atacar a quienes crean empleo y riqueza condenaba a nuestra tierra al abismo y al retroceso del bienestar social".

Tras el cese de ETA en el 2011, "algunos esperaban el dividendo de la paz, pero la paz elimina el freno, no construye el motor económico", ha dicho Arrieta. Por ello, Arrieta ha advertido de que “durante los años oscuros el Concierto Económico actuó como un sólido escudo, pero no es inagotable”.