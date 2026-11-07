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Bilbao coloca una placa a Jenaro García-Andoain, delegado de la Ertzaintza para asuntos Internos asesinado por ETA
El Ayuntamiento de Bilbao ha instalado una placa conmemorativa en recuerdo de Jenaro García-Andoain Larrinaga, delegado general de la Ertzaintza para asuntos de Interior del Gobierno Vasco, asesinado por ETA hace 40 años durante una operación policial para liberar al empresario alavés Lucio Aguinagalde, secuestrado por la banda terrorista en una cueva en Barazar.
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