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Bilbao coloca una placa a Jenaro García-Andoain, delegado de la Ertzaintza para asuntos Internos asesinado por ETA

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BILBAO (PAÍS VASCO), 07/11/2026.- El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto (3i), y representantes del Foro Bilbao para la Paz y la Convivencia, han participado este sábado en Bilbao en el acto de colocación de una placa en homenaje a Jenaro García-Andoain Larrinaga, delegado general de la Ertzaintza asesinado por ETA en 1986, en un acto al que han acudido algunos de sus familiares (d). EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: ETAk hildako Jenaro Garcia-Andoain Ertzaintzaren ordezkaria oroitzeko plaka jarri dute Bilbon

EITB

Última actualización

El Ayuntamiento de Bilbao ha instalado una placa conmemorativa en recuerdo de Jenaro García-Andoain Larrinaga, delegado general de la Ertzaintza para asuntos de Interior del Gobierno Vasco, asesinado por ETA hace 40 años durante una operación policial para liberar al empresario alavés Lucio Aguinagalde, secuestrado por la banda terrorista en una cueva en Barazar.

Víctimas del terrorismo Bilbao Juan Maria Aburto Política

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