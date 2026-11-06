CASO PLUS ULTRA
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El juez Calama rechaza imputar por malversación a Zapatero por las joyas

El magistrado descarta la petición de la Fiscalía Anticorrupción y acuerda paralizar las inspecciones abiertas por Hacienda al expresidente español y a su familia.
MADRID, 17/06/2026.- El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llega a la Audiencia Nacional para declarar como investigado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa sobre el préstamo a la compañía aérea Plus Ultra. EFE/ J.J.Guillen
El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero en el exterior de la Audiencia Nacional. Foto de archivo: Agencias
Euskaraz irakurri: Zapatero diru publikoa bidegabe erabiltzeagatik inputatzea baztertu du Calama epaileak, bitxiengatik

Agencias | EITB

Última actualización

El juez instructor del caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha rechazado la petición de la Fiscalía de investigar al expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, por malversación por las joyas. Según el exlíder del PSOE, las joyas son un regalo del rey de Arabia Saudí en 2007, cuando estaba al frente del Ejecutivo.

La Fiscalía Anticorrupción considera que Zapatero pudo incurrir en malversación de caudales públicos al no haber entregado a Patrimonio del Estado las joyas que le regaló el monarca saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, ya fallecido, y que se hallaron en una caja fuerte de su oficina en un registro policial el pasado mes de mayo.

Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama señala que no fue hasta 2013 cuando la ley de Transparencia estableció expresamente que los altos cargos no pueden aceptar regalos que excedan los usos sociales o de cortesía y por tanto, en 2007, no había norma que impusiera que dichos regalos quedaran automáticamente incorporados al patrimonio estatal.

Además de rechazar la imputación de este delito al expresidente, el magistrado ha dictado un segundo auto en el que reconsidera su decisión y acuerda finalmente paralizar las inspecciones abiertas por Hacienda a Zapatero, su mujer, sus hijas, el empresario Julio Martínez Martínez y varias sociedades.

Ahora, la investigación en relación con las joyas sigue delante por un presunto delito fiscal y de contrabando. 

Psoe Audiencia Nacional Corrupción Política España Política

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