Marco de la Peña presenta su dimisión a Carlos Cuerpo como presidente de Adif

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, ha presentado su dimisión al vicepresidente primero y ahora también ministro de Transportes, Carlos Cuerpo, que la ha aceptado, en el trascurso de una reunión mantenida esta tarde entre ambos, según han confirmado fuentes gubernamentales.

Marco de la Peña acumulaba dos años como presidente de Adif, un cargo que inició el 17 de septiembre de 2024 y en el que ha tenido que hacer frente a dos accidentes en la alta velocidad española, un primero en Adamuz (Córdoba), con 46 muertos, y un segundo ocurrido en Urda (Toledo), el pasado miércoles, con al menos 69 víctimas.

Cuerpo había convocado a Marco de la Peña a una reunión después de que durante la jornada de hoy se haya celebrado un Consejo de Administración de Adif en el que no estaba planteado ningún punto en relación con la continuidad o no del presidente del gestor, según fuentes próximas a la compañía.