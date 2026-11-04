Tragedia ferroviaria
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Marco de la Peña presenta su dimisión a Carlos Cuerpo como presidente de Adif

Marco de la Peña acumulaba dos años como presidente de Adif, un cargo que inició el 17 de septiembre de 2024 y en el que ha tenido que hacer frente a dos accidentes en la alta velocidad española.
Varias grúas trabajan en la zona del accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Las primeras horas del día están sirviendo en el entorno de la antigua estación de Urda para intensificar los trabajos de retirada de los coches de los trenes que hace casi 24 horas colisionaban por alcance en la antigua estación de Urda dejando un saldo, por el momento y según las cifras oficiales, de 68 muertos y más de un centenar de heridos repartidos en hospitales de Albacete, Toledo, Ciudad Real y Madrid. A lo largo de la noche han sido más de 500 personas las que han permanecido en el entorno del lugar del accidente entre bomberos, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, personal sanitario o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Diego Radamés / Europa Press 29 OCTUBRE 2026;TREN;ACCIDENTE;CHOQUE;VÍCTIMAS;TRAGEDIA;GRÚA;VAGONES; 29/10/2026
Imagen del accidente ocurrido en Urda (Toledo). Foto: Europa Press

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, ha presentado su dimisión al vicepresidente primero y ahora también ministro de Transportes, Carlos Cuerpo, que la ha aceptado, en el trascurso de una reunión mantenida esta tarde entre ambos, según han confirmado fuentes gubernamentales.

Marco de la Peña acumulaba dos años como presidente de Adif, un cargo que inició el 17 de septiembre de 2024 y en el que ha tenido que hacer frente a dos accidentes en la alta velocidad española, un primero en Adamuz (Córdoba), con 46 muertos, y un segundo ocurrido en Urda (Toledo), el pasado miércoles, con al menos 69 víctimas.

Cuerpo había convocado a Marco de la Peña a una reunión después de que durante la jornada de hoy se haya celebrado un Consejo de Administración de Adif en el que no estaba planteado ningún punto en relación con la continuidad o no del presidente del gestor, según fuentes próximas a la compañía.

Accidentes de Trenes Política

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