Sánchez deja en manos de Cuerpo el Ministerio de Transporte, y agradece a Puente su decisión

El presidente del Gobierno españo, Pedro Sánchez, ha anunciado que el vicepresidente y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se hará cargo de forma transitoria del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible tras la dimisión de Óscar Puente.

Tras mostrar “gratitud y respeto” por la decisión que tomó el ya exministro de Transporte, ha destacado la “capacidad de gestión, integridad y talante” del nuevo ministro, que toma el relevo de forma transitoria ante la inminencia de las elecciones.

Sánchez ha dicho que Puente se ha ido tras “trabajar sin descanso para mejorar la vida de los ciudadanos”, y que tras el accidente de tren de Urda, y antes de renunciar al cargo, “ha dado la cara, ha dado explicaciones y ha aportado soluciones a una sociedad que las pedía y merecía”.

En ese sentido, ha puesto en valor que con esa actitud ha demostrado “que no todos los servidores públicos somos iguales” y que con ello ha contribuido a que “en España se recupere la confianza en la dignidad política”.

El presidente del Gobierno español ha asegurado, por otro lado, que seguirán trabajando por “las personas golpeadas por el accidente y recuperar la normalidad en la alta velocidad”.

El nombramiento de Cuerpo se formalizará en un BOE extraordinario que se publicará esta misma mañana.