Sanchezek Cuerporen esku utzi du Garraio Ministerioa, eta eskerrak eman dizkio Puenteri hartutako erabakiagatik
Espainiako Gobernuko presidenteak azaldu du ezohiko Estatuko Aldizkari Ofizial batean egingo dela ofizial izendapena, eta presidenteordearen "kudeaketa gaitasuna, osotasuna eta jarrera" nabarmendu ditu.
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak iragarri du Carlos Cuerpo presidenteorde eta Ekonomia, Merkataritza eta Enpresa ministroak hartuko duela Garraio eta Mugikortasun Jasangarriaren Ministerioaren ardura aldi baterako, Oscar Puentek dimisioa eman ostean.
Dagoeneko Garraio ministro ohi denak hartutako erabakiarekiko “esker ona eta errespetua” adierazi ondoren, hauteskundeen gertutasunagatik ministroaren kargua aldi baterako hartuko duen Cuerporen “kudeatzeko gaitasuna, osotasuna eta jarrera” nabarmendu ditu.
Sanchezek esan du Puente “herritarren bizitza hobetzeko atsedenik gabe lan egin ondoren” joan dela, eta Urdako tren istripuaren ondoren, eta karguari uko egin aurretik, “aurpegia eman, azalpenak eman eta irtenbideak eskaini dizkiola horixe eskatzen zuen eta merezi zuen gizarte bati”.
Ildo horretan, jarrera horrekin “zerbitzari publiko guztiak ez garela berdinak” erakutsi duela nabarmendu du, eta “Espainian duintasun politikoarekiko konfiantza berreskuratzen” lagundu duela.
Bestalde, Espainiako Gobernuko presidenteak ziurtatu du lanean jarraituko dutela “istripuak kolpatutako pertsonen alde eta abiadura handian normaltasuna berreskuratzeko”.
Cuerporen izendapena gaur goizean bertan argitaratuko den ezohiko BOEn ofizialduko da.