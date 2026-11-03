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Bilboko Portuko Agintaritzak bere gain hartuko du salgaien terminalaren kudeaketa

Espainiako Gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak Migrazio Koordinaziorako Aldebiko Azpibatzorde bat sortzea ere adostu dute, migrazio-politikekin lotutako hainbat arlori buruzko proposamenak aztertu eta formulatzeko.
GRAFCAV6766. SANTURTZI (BILBAO), 22/07/2026.-Puerto de Bilbao, junto a sus mercancías. La actividad del puerto de Bilbao genera el 8% del PIB de Euskadi y mantiene a 60.000 empleos, además de atraer inversiones claves. "Lo que pasa en el puerto de Bilbao, sus retos, sus preocupaciones, sus proyectos, son de interés común para la industria vasca y viceversa", ha valorado el presidente de esta infraestructura Iván Jiménez. EFE/Luis Tejido.
Bilboko portuko artxiboko irudia. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernua eta Eusko Jaurlaritza akordio batera iritsi dira Bilboko Portuko Agintaritzaren ondarean Salgaien Garraioko Terminala eta haren eremu intermodala, jabari publikoko lurretan dagoena, integratzeko. Horren ondorioz, euskal erakundeak bere gain hartuko du haren titulartasuna eta zuzeneko kudeaketa.

Hala adostu dute Angel Victor Torres Lurralde Politika eta Memoria Demokratikoa ministroak eta Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernuko sailburuak. Bilera egin dute astearte honetan Madrilen, Aldebiko Lankidetza Batzordean.

Bi administrazioek konpromisoa hartu dute integrazio hori gauzatzeko beharrezkoak diren administrazio-jarduerak bultzatzeko, terminalaren eremu intermodala barne, edukiontziak kargatzen eta deskargatzen diren tokia, alegia.

Bestalde, Migrazio Koordinaziorako Aldebiko Azpibatzorde bat sortzea adostu dute, migrazio politikekin lotutako hainbat eremuri buruzko proposamenak aztertu eta formulatzeko, Ministerioak eta Eusko Jaurlaritzak jakitera eman dutenez.

Azpibatzorde horrek, besteak beste, honako gai hauek jorratuko ditu: atzerritartasun-baimenen kudeaketa, jatorriko kontratazioa eta lan-politika migratzailea, Euskadi iparraldeko mugatzat hartzeko aukera, atzerritartasunaren arloko zehapen-araubidea eta Atzerritarren Barneratze Zentroen kudeaketa. 

Bilboko Portua Eusko Jaurlaritza Espainiako gobernua Politika

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