Perez Iglesiasek ohartarazi du Bilboko indarkeriak "krosko-zirrikitua" ireki duela demokrazian
Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza sailburuak "kale borrokaren urteekin" lotu ditu gertakariak, eta horren harian esan du "ezker independentaren sektore jakin batzuek" ez dutela behar beste lagundu "indarkeriaren erabilera politikoaren deslegitimizazioan".
Vito Quiles eskuin muturreko ekintzailearen bisitaren harira Bilbon iragan urriaren 26an izandako istiluak hartu ditu aztergai Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburu Juan Ignacio Perezek. Bere hausnarketan, ohartarazi du kale indarkeriak berriro ere protagonismoa har dezakeela adierazpen politikorako tresna gisa.
Perez Iglesiasek adierazi du, halaber, orduko hartan mobilizazioak modu baketsuan egin zirela hasieran, baina ondoren istiluak eta ekintza bandalikoak gertatu zirela, ekintzailea azkenean Bilbora joan ez bazen ere.
Perez Iglesiasen iritzian, indarkeria sozialki zein politikoki irmo arbuiatzen ez bada, belaunaldi gazteenen artean normalizatzeko aukera dago.
Ildo horretan, "kale borroka zegoen urteekin" lotu ditu gertakariak, eta horren harian esan du "ezker independentaren sektore jakin batzuek" ez dutela behar beste lagundu "indarkeriaren erabilera politikoaren deslegitimizazioan".
Sailburuaren ustez, egoera horrek erraztu egin dezake gazte batzuek kaleko liskarrak ekintza politikorako zilegizko trena gisa onartzeko bidean, nahiz eta aitortu duen istiluetan parte hartzen duten guztiak ez daudela motibazio ideologiko jakin bati lotuta.
Gauzak horrela, Perez Iglesiasek ohartarazi du gertakari horiek ondorio politikoak izan ditzaketela, besteak beste, eskuin muturreko diskurtsoak indartzea.
Halaber, sare sozialen bidez zabaldutako deialdiek jarduera ekonomikoan eta merkatarien eta herritarren lasaitasunean izan dezaketen eraginaz mintzatu da.
Azken batean, iritzi dio euskal gizarteak arreta jarri behar diola indarkeria politikoa normalizatzeko zantzu orori, iraganeko garaietan bizi izandakoen antzeko gertaerak errepika ez daitezen.