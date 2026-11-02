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Denis Itxaso: “Etxegabetze guztiak ez dira ezin ordaintzeagatik”

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza sailburuak azaldu du Alokabideren eskutan dauden etxebizitzetatan ere egiten dituztela kaleratzeak. “Norbaitek elkarbizitzarako dauden arau minimoak betetzen ez baditu, bere inguruan dauden bizilagunak kaltetzen ari bada eta, gainera, posible izan arren ordaintzen ez duenean, gu behartuta gaude kaleratzera”.  

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Denis Itxaso PSE EE Politika Eusko Jaurlaritza Etxebizitza

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