"Immigrazio masiboaren" aurkako ezkerreko alderdi subiranista berri bat, foru hauteskundeetara aurkeztu nahian
"Kontrolik gabeko immigrazio masiboa" errefusatzen duen alderdi berria "legezko izapide guztiak betetzeko prozesuan dago", Joseba Iturria kazetariaren arabera.
Bere burua ezkertiarra eta subiranista bezala definitzen duen alderdi politiko berri bat, "kontrolik gabeko immigrazio masiboaren" kontrakoa, sortzen ari dira. Datozen asteetan "iIzapide legal guztiak betetzeko prozesuan" daude, Joseba Iturria Gara-ko kazetari ohiak jakinarazi duenez.
Iturriak azaldu bezala, hiru Batzar Nagusietako, Nafarroako Parlamentuko eta lau hiriburuetako hauteskundeetara aurkezteko asmoa dute, baita "ordezkaritza izateko oinarri nahikoa" duten udalerrietan ere.
Behin-behineko programa politikoan azaltzen duenez, "euskal herritarren interes indibidualak eta kolektiboak, herri gisa duten nortasuna, garapen sozial eta ekonomikoa, eremu soziokulturaleko arrazionaltasuna eta interes korporatiboak interes orokorren mende jartzea defendatzen ditu".
Era berean, "ekonomia mistoko eredu ekonomiko berri bat" aldarrikatzen du, "egungo eredu neoliberal agortua gaindituko duena". Horrela, enpresa publikoen pisu handiaren alde egiten dute sektore estrategikoetako eta kapital intentsiboko enpresa handietan.
"Kontrolik gabeko immigrazio masiboaren" aurka
Alderdi berri horren helburua "migrazio-politiken eremuan arrazionaltasuna berreskuratzea" da. Ildo horretan, "langile etorkinak" babesten dituela dio, baina "inmigrazio-eredu masibo eta kontrolik gabekoaren biktima" direla dio.
"Gaitzesten dugu indarrean dagoen Migrazio Eredu Neoliberala, langile atzerritarren Inportazio Masiboan oinarritua, eskulan merke gisa esplotatzeko, patronalaren interesen mesedetan. Guztiei egiten die kalte", dio programak.
Azpimarratu duenez, "ez da egongo lanik ezta etxebizitzarik etorri nahi duten guztientzat. Afrika eta Latinoamerika osoa ez dira Euskal Herrian kabitzen. Kontua da herritarrek diru gehiago izatea beren herrialdeetan, han hobeto bizi ahal izateko eta beren ekonomia suspertzeko, emigratu beharrik gabe, betiere gerretatik ez badatoz edo jazarpen politikoa jasaten ez badute".
Atzerritarren eta inoren kargura ez dauden adingabeen legeak aldatzeko eskatzen du, eta migratzaileak "laguntza publikoetatik bizitzearen" aurka agertu da, "lan-merkatuan sartzeko asmorik gabe". "Gure kaleetan lanik gabeko etorkin gazteak egoteak eragiten du, ehunekotan, kolektibo horrek egindako delituak, lapurretak, indarkeriazko lapurretak, erasoak eta bortxaketak askoz gehiago izatea".
Burujabetza ekonomikoa eta autodeterminazio eskubidea
Alderdia NATOko kide izatearen eta egungo armamentu-eskaladaren aurka dago, eta "burujabetza politikoa" babesten dute, "baina baita ekonomikoa, energetikoa eta elikadurakoa ere". Era berean, Euskal Herriaren eta "bertako herritarren" burujabetza defendatzen dute, autodeterminaziorako duen eskubidearen alde ere, "herri eta kultura guztiekiko errespetuarekin eta adiskidetasunarekin bateragarria den moduan".
Etxebizitzaren arloan, lege bat sustatu nahi du, "eremu tentsionatuetan pertsona fisikoek soilik, banaka eta bertan bizitzeko, erosi ahal izatea ezarriko duena eta funts putreek etxebizitzen eskasiarekin espekulatzea eragotziko duena".