Zupiriak ohartarazi du 25 manifestazio daudela komunikatuta astebururako, eta "istiluak sortu nahi dituen jendea" ere badagoela
"Herri honetako edozein aitari eta herritarri bezala, niri ere iritsi zaizkit gauzak sare sozialen bidez. Mezu horietan herrialdea erreko omen duten taldeak aipatzen dira, gauza asko egingo omen dituztenak, jende mota jakin bat erakarriko omen dutenak. Horren aurrean, Ertzaintzak egin beharrekoa egingo du eta gure ordena jarriko du", nabarmendu du.
Segurtasun sailburu Bingen Zupiriak ohartarazi du 25 manifestazio daudela komunikatuta datorren astebururako, eta "istiluak sortu nahi dituen jendea" ere badagoela. Bestalde, esan du ez dakiela zer den Blocus fenomenoa, "sareetan modu itsusian deialdiak egiten ari den hori".
"Poliziak eta Estatuko Segurtasun Indarrak orain arte gertatu diren istiluak eta sare sozialetan zabaldu den fenomeno hori aztertzen ari dira", adierazi du.
"Herri honetako edozein aitari eta herritarri bezala, niri ere iritsi zaizkit gauzak sare sozialen bidez. Mezu horietan herrialdea erreko omen duten taldeak aipatzen dira, gauza asko egingo omen dituztenak, jende mota jakin bat erakarriko omen dutenak, baina ez dakit zehazki zertaz ari garen hitz egiten. Horren aurrean, Ertzaintzak egin beharrekoa egingo du eta gure ordena jarriko du", nabarmendu du.
Asteburuko deialdiak
Segurtasun sailburuak jakinarazi duenaren arabera, 25 manifestazio edo elkarretaratze komunikatu dituzte astebururako Euskadin. Zentzu horretan, deitzaileei ohartarazi die gerta litekeela "manifestazio horietara jendea hurbiltzea istiluak sortzeko helburuarekin".
"Guztiok erantzun behar diogu bizitzen ari garen egoera honi", esan du. "Ertzaintzak denok dugun adierazpen eskubidea eta manifestazio askatasuna bermatuko ditu", baina "adierazpen eta erakustaldi horiek deitu diren helburuaren arabera, erantzukizunak nork bere gain hartzea" eskatu du.