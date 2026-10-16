Erkidego batzuetan bakarrik akordioak itxita heldu da ezkerra koalizioak aurkezteko azken egunera
Koalizioak erregistratzeko epea amaitzear dagoela, Fronte Zabalak "lehentasunezko" irteera postuak eskaini dizkio Podemosi Madrilen eta Katalunian.
Azaroaren 29ko Espainiako hauteskundeetara begira koalizioak erregistratzeko epea amaitzeko ordu gutxi falta direnean, ezker alternatiboak ez ditu aurreikusitako aliantza guztiak eratu indar aurrerakoien zatiketa saihesteko. Negoziazioak azken minutura arte ari dira egiten, eta Fronte Zabalak "lehentasunezko" irteera postuak eskaini dizkio Podemosi Madrilgo Erkidegoan eta Katalunian, besteak beste.
Proposamen horren arabera, Fronte Zabalak Podemos "eskubide guztiekin" koalizioa aurkezten den barruti guztietan sartzea ere proposatu du, Andaluzian bezala.
Gainera, Aragoiko eta Balear Uharteetako hautagaitzen kasuan ere sartuko litzateke talde morea, Chunta Aragonesista eta Ara Mes gidatzen dituztenak, hurrenez hurren.
Eskaintza honek Madril eta Bartzelona barne hartuko lituzkeen itun globala ekarriko luke, Podemosek gainerako barrutietatik kanpo utzi nahi zituen bi plazak.
Kataluniaren kasuan, gainera, Podemosek atzera bota beharko luke ERCrekin duen akordioa, eta, batez ere, Gabriel Rufian alderdi horretako zerrendaburuarekin kanpainan tandema egiteari uko egin beharko lioke.
Podemosek, bere aldetik, Fronte Zabaleko alderdiei hainbat lurraldetan akordioak lortzeko proposamenak egin dizkie, baina ez Madrilen, bere ustez bereizita joateak ez baitu botoa zigortzen, ezta Katalunian ere, ERCrekin akordioa baitu.
Akordioak eta itunak
Momentuz, moreek ez diote proposamenari erantzun eta, ordura arte, Valentzian eta Kanaria Uharteetan soilik lortu dituzte akordioak alde biek, eta, besteak beste, Compromisekin eta Nueva Canariasekin osatuko dituzte zerrendak, hurrenez hurren.
Artxipielagoan, Nueva Canariasen, Podemosen eta Sumarren akordioa lortu dute Unidad del Pueblo Canario izenarekin elkarrekin parte hartzeko.
Valentziako Erkidegoari dagokionez, PSOEren ezkerreko alderdi politikoek bat egingo dute Compromis-Front Valencia izenarekin. Tartean daude Compromis, Esquerra Unida (EUPV), Podem eta Esquerra Republicana (ERPV).
Fronte Zabaleko indarrek, berriz, akordioak eta aliantzak egin dituzte Estatuko hainbat puntutan, hala nola Balear Uharteetan, Andaluzian eta Aragoin.
Mediterraneoko artxipelagoan, Ara Mes Sumarrekin eta IUrekin bat egiteko akordio batera iritsi da; Aragoin, berriz, Chunta Aragonesistak, Izquierda Unidak, Sumar Mugimendiak, Partido Verde Aragonek eta Recortes 0k koalizio akordio bat iragarri dute, Frente Amplio Aragon izenarekin batera aurkezteko.
Bestalde, Andaluzian, ezker alternatiboaren hautagaitza bateratua Frente Amplio por Andalucia deituko da, eta Andaluziako Ezker Batua, Sumar Mugimendua, Andaluziako Herri Iniziatiba eta Equo Berdeak batuko ditu.
Podemosek, bestalde, akordio bat du ERCrekin Katalunian, Gabriel Rufianen zerrenden barruan izen batzuk aurkezteko. Gainera, buruzagi errepublikanoak Irene Monterorekin batera egingo du kanpaina Estatu osoan.
Gauerdian amaituko da epea
Alderdi politikoek ostiral gaueko hamabiak arte dute azaroaren 29ko hauteskunde orokorrei begira aurkeztuko dituzten koalizioak formalizatzeko.
Aliantza horiek dagokien hauteskunde batzordeei jakinarazi behar zaizkie, bai probintzia batzordeei, beren eremua barruti batera mugatuz gero, bai Hauteskunde Batzorde Zentralari, probintzia batera baino gehiagora hedatuz gero. Jakinarazpen horretan, koalizioaren izena, hura arautzen duten arauak eta zuzendaritza edo koordinazio organoen titularrak jaso behar dira.
Barne Ministerioak azaldu duenez, ez dago hauteskunde koalizioen erregistro publikorik, eta koalizio horiek ez dira Alderdi Politikoen Erregistroan inskribatu behar, ezta elkarte gisa erregistratu behar ere; gainera, alderdi politikoek eta alderdien federazioek soilik osa ditzakete. Hautesle elkarteek ezin dute koaliziorik aurkeztu.
Hauteskunde legeriak ezartzen duenez, koalizioa osatzen duten alderdiek ezin dute hautagaitza propiorik aurkeztu aliantza hori aurkezten den barrutietan.
Hautagaitzen aurkezpena
Koalizioak formalizatu ostean, alderdiek, federazioek, koalizioek eta hauteskunde elkarteek urriaren 21etik 26ra bitartean aurkeztu beharko dituzte Kongresurako eta Senaturako hautagaitzak probintziako hauteskunde batzordeetan.
Behin-behineko zerrenda horiek Estatuko Aldizkari Ofizialean (BOE) argitaratuko dira, eta irregulartasunak zuzentzeko epea zabalduko da.
Azaroaren 3an argitaratuko dituzte behin betiko hautagai zerrendak, eta azaroaren 13an hasiko da ofizialki kanpaina.