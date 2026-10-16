A pocas horas para acabar el plazo para registrar las coaliciones electorales de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, la izquierda alternativa no ha logrado forjar todas las alianzas previstas para evitar la fragmentación de las fuerzas progresistas. Las negociaciones se están llevado a cabo hasta el último minuto, los partidos de Frente Amplio han ofrecido a Podemos un puesto de salida "prioritario" por la Comunidad Madrid y Cataluña, entre otras propuestas.

Según esa propuesta, Frente Amplio también plantea la incorporación de Podemos "con todos los derechos" en todas las circunscripciones en que se presenta Frente Amplio, como es el caso de Andalucía.

Además, apostilla que esa incorporación también se dará en el caso de las candidaturas de Aragón y Baleares, que lideran Chunta Aragonesista y Ara Més, respectivamente.

La oferta 'in extremis' de Frente Amplio a los morados implicaría un pacto global que incluiría Madrid y Barcelona, las dos plazas que Podemos quería dejar al margen del resto de circunscripciones.

En el caso de Cataluña, supondría además que Podemos tendría que dar marcha atrás en su pacto con ERC y, sobre todo, hacer tándem en esta campaña con el cabeza de lista de esa formación, Gabriel Rufián.

Podemos, por su parte, ha ofrecido a los partidos del Frente Amplio llegar a acuerdos en varios territorios, pero no en Madrid, donde considera que ir por separado no penaliza el voto, ni en Cataluña, donde tiene ya el acuerdo con ERC.

Acuerdos y pactos

La formación morada no se ha pronunciado sobre la propuesta, y hasta el momento ambas fuerzas únicamente han logrado acuerdos en Valencia y Canarias, donde formarán lista conjunta con Compromís y Nueva Canarias, respectivamente.

En Canarias, Nueva Canarias, Podemos y Sumar han llegado a un acuerdo para concurrir juntos en el archipiélago bajo la marca Unidad del Pueblo Canario.

En cuanto a la Comunidad de Valencia, las formaciones políticas a la izquierda del PSOE concurrirán unidas bajo la marca Compromís-Front Valencià. Entre ellas figuran Compromís, Esquerra Unida (EUPV), Podem y Esquerra Republicana (ERPV).

Por su parte, las fuerzas del Frente Amplio han forjado acuerdos y alianzas en varios puntos del Estado como Baleares, Andalucía y Aragón.

En las islas mediterráneas, Ara Més ha llegado a un acuerdo de confluencia electoral con Sumar e IU, mientras que, en Aragón, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Partido Verde Aragón y Recortes 0 han anunciado un acuerdo de coalición para concurrir juntos bajo el nombre de Frente Amplio Aragón.

Por su parte, en Andalucía la candidatura unitaria de la izquierda se llamará Frente Amplio por Andalucía y sumará a Izquierda Unida de Andalucía, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Verdes Equo.

Podemos, por su parte, tiene un acuerdo con ERC en Cataluña para aportar algunos nombres dentro de las listas de la formación de Gabriel Rufián, mientras que el líder republicano hará campaña junto a Irene Montero en el resto del Estado.

Los morados ofrecieron únicamente a IU ir juntos en coalición en diez comunidades autónomas, pero IU rechazó llegar a acuerdos al margen de Frente Amplio.

Podemos y la presentación de Frente Amplio

Podemos ha convocado este sábado su máximo órgano de dirección, el Consejo Ciudadano Estatal, para evaluar la situación política tras el cierre del plazo de coaliciones electorales.

Según ha informado el partido morado, el Consejo Ciudadano arrancará a las 11:30 horas en la sede de central del partido en Madrid, media hora antes de que Frente Amplio presente oficialmente su candidatura a estos comicios también en la capital española.

Finalización del plazo

Los partidos políticos tienen hasta las doce de la noche de este viernes para formalizar las coaliciones electorales que hayan podido cerrar con vistas a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Estas alianzas deben comunicarse a las juntas electorales correspondientes, bien ante las provinciales, si su ámbito se limita a una circunscripción, o ante la Junta Electoral Central (JEC), cuando se extiendan a más de una provincia. En esa comunicación deben constar la denominación de la coalición, las normas por las que se rige y las personas titulares de sus órganos de dirección o coordinación.

Según explica el Ministerio del Interior, no existe un registro público de coaliciones electorales y estas no tienen que inscribirse en el Registro de Partidos Políticos ni registrarse como asociaciones. Además, únicamente pueden estar integradas por partidos políticos y federaciones de partidos, por lo que las agrupaciones de electores no pueden aliarse.

La legislación electoral establece, además, que los partidos que integran una coalición no pueden presentar candidaturas propias en las circunscripciones en las que concurra esa alianza.

Presentación de candidaturas

Tras la formalización de las coaliciones, los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones electorales tendrán que presentar entre el 21 y el 26 de octubre sus candidaturas al Congreso y al Senado ante las juntas electorales provinciales.

Estas listas serán publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque todavía no serán las definitivas, puesto que posteriormente se abre un plazo de subsanación de irregularidades y para resolver las posibles impugnaciones.

No será hasta el 3 de noviembre cuando el BOE publique las candidaturas proclamadas por las juntas electorales provinciales, tras su correspondiente revisión y, en su caso, corrección.

La campaña electoral arrancará oficialmente a las cero horas del viernes 13.