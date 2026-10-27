ALTERCADOS EN BILBAO
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EHKS se desmarca de los altercados de Bilbao: "Cuando se consiguió que Quiles no viniera, los objetivos estaban cumplidos"

Euskal Herriko Kontseilu Sozialista (EHKS), al que pertenece GKS, se ha desmarcado de los incidentes registrados ayer en Bilbao y ha limitado su actuación a las movilizaciones previas contra la presencia del agitador Vito Quiles.
BILBAO, 26/10/2026.- Los bomberos extinguen un fuego durante una manifestación de estudiantes y de colectivos 'antifascistas' este lunes por el centro de Bilbao "contra el fascismo" y en protesta por el acto anunciado por el agitador y activista político Vito Quiles para esta tarde en la ciudad. EFE/Luis Tejido
Foto: EFE

Agencias | EITB

Última actualización

Euskal Herriko Kontseilu Sozialista (EHKS), al que pertenece GKS, se ha desmarcado este martes de los incidentes registrados ayer en Bilbao y ha limitado su actuación a las movilizaciones previas contra la presencia del agitador Vito Quiles.

EHKS ha publicado un comunicado en su cuenta de X en el que explica que ayer por la tarde se celebraron dos movilizaciones contra Quiles "que finalizaron sin incidentes en Deusto", después de que, gracias a "la fuerza de la respuesta antifascista" el agitador no acudió a Bilbao.

"Esa fue nuestra aportación y participación en el día de ayer", sostiene la formación política del Movimiento Socialista, que insiste en que "una vez finalizadas las movilizaciones de ayer, cuando se consiguió que no viniera Vito Quiles, los objetivos estaban cumplidos".

Respecto a los incidentes, EHKS los vincula a los disturbios que están ocurriendo en otros puntos de Europa, que tienen que ver, a su juicio, con "un contexto internacional convulso, el empobrecimiento de la clase trabajadora, el auge de la guerra y del fascismo y el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales".

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