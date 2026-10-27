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Javier de Andrés: "Somos la comunidad con peores datos de absentismo laboral"

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El presidente del PP vasco aboga por un "cambio cultural" para pasar de "una conflictividad extraordinaria" a "volver al modelo vasco de desarrollo industrial".

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