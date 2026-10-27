Zupiria: “Parece que en algunos casos el uso de la violencia está justificado, y eso me preocupa”

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha mostrado su preocupación porque “parece que en algunos casos el uso de la violencia está justificado”, en referencia a los incidentes de ayer en Bilbao y otras convocatorias contra movimientos fascistas o desahucios en los que se han registrado incidentes.

En una entrevista en Radio Euskadi, el consejero ha subrayado que “en una sociedad como la nuestra”, en la que “una parte ha justificado el uso de la violencia” no puede haber “medias tintas”: “Debemos hacer mucha pedagogía de que no cabe el uso de la violencia en ningún caso”.

Zupiria ha dicho que los detenidos son muy jóvenes, que “no han conocido ni la violencia de ETA ni la kale borroka”, y que puede que hayan seguido “consignas de grupos organizados vascos”.

Por todo ello, ha lamentado que los actos de violencia son en estos momentos “una de las mayores amenazas que tiene nuestra sociedad”, y que “hay movimientos extremistas que cuestionan el carácter democrático de nuestras instituciones que realizan convocatorias que terminan en hechos violentos”.

El consejero de Seguridad ha llamado a la “responsabilidad” ante las convocatorias que el movimiento Blocus ha hecho para este fin de semana, y que han provocado graves altercados en otras ciudades como Barcelona: “Debemos ser muy cuidadosos con este mundo virtual”.

Por último, no ha querido polemizar con las críticas del sindicato Erne, aunque ha admitido que el operativo de la Ertzaintza buscaba que no hubiera incidentes, y que a la vista está que no lograron lo que buscaban.