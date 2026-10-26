Detectado el primer caso de Shamonda en Euskal Herria, en una explotación vacuna de Donostialdea

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha informado del primer caso del virus Shamonda, que se transmite entre animales, detectado en el País Vasco, en una explotación de ganado vacuno de Donostialdea. Las autoridades han transmitido un mensaje de tranquilidad, ya que no se considera una zoonosis; es decir, el virus no se transmite de animales a personas. Además, la tasa de mortalidad entre los animales es baja.

La Diputación Foral ha llevado a cabo la identificación dentro de las labores habituales de vigilancia epidemiológica de enfermedades que afectan al ganado. Según ha precisado, no se han encontrado más casos en la explotación ni en otras granjas.

A través de la Mesa de Sanidad Animal, las autoridades forales han trasladado al sector las medidas de prevención y vigilancia necesarias, como reforzar la vigilancia de los síntomas, avisar a los servicios veterinarios de cualquier sospecha, aplicar medidas de control de insectos y extremar las medidas de bioseguridad habituales.

Shamonda es transmitido por mosquitos pequeños. El virus afecta sobre todo a las vacas, capaces de desarrollar tanto la infección como la enfermedad clínica. Las ovejas y cabras, por su parte, pueden contagiarse, pero no presentan síntomas evidentes. Se ha detectado sintomatología en caballos y burros, pero no se ha demostrado que tenga relación directa con el virus. En cualquier caso, la mortalidad es baja y la mayoría de los animales adultos suelen curarse. Esta enfermedad afecta principalmente a la producción de leche.

Sin embargo, no tiene incidencia en humanos. La Diputación Foral recuerda que no se transmite de animales a personas. En cualquier caso, las autoridades francesas informaron la semana pasada de la muerte de un hombre con el virus en Francia. Se investiga si se trata de la primera víctima humana.