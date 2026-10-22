VIVIENDA PROTEGIDA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Navarra comprará 27 viviendas a un fondo de inversión

El gobierno foral las incorporará al parque público con un desembolso de 1,9 millones de euros. Prevé destinar a compra de vivienda más de 100 millones hasta 2028.
(Foto de ARCHIVO) EUSKADI.-Euskadi pone en marcha una campaña para fomentar que no haya discriminación en el alquiler de viviendas 27/11/2012
Imagen de archivo. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Nafarroak 27 etxebizitza erosiko dizkio inbertsio funts bati

Agencias | EITB

Última actualización

El Gobierno de Navarra ha cerrado un acuerdo con el fondo de inversión Building Center, filial de CaixaBank, para la adquisición de 27 viviendas repartidas por todo el territorio. 11 de ellas están alquiladas y mantendrá a sus inquilinos. Las 16 restantes serán incorporadas al fondo foral de vivienda para personas vulnerables. El gobierno foral se suma así al anuncio realizado esta misma semana por el Gobierno Vasco.

La administración foral desembolsará 1,9 millones de euros a este fondo por la adquisición de las 27 viviendas, y negocia nuevas transacciones “a un precio razonable” con Testa y Catella, los fondos que más viviendas poseen en la comunidad foral, según ha informado la consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, en el pleno del Parlamento Foral.

Alfaro ha explicado que el Plan de inversiones 2025-2028 incluye una partida de 82,5 millones de euros para la adquisición de vivienda, a la que se suman 21,4 millones de partidas del anteproyecto de Presupuestos para el mismo fin, lo que supone un total de 104 millones.

Gobierno de Navarra Navarra Vivienda Economía
Así actúa un fondo buitre: se aprovecha de la debilidad para comprar barato y exprimir subiendo alquileres
Sindicatos vascos y de vivienda dirán "no" a la especulación y exigirán subidas salariales el 11N

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X