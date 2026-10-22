Navarra comprará 27 viviendas a un fondo de inversión

El Gobierno de Navarra ha cerrado un acuerdo con el fondo de inversión Building Center, filial de CaixaBank, para la adquisición de 27 viviendas repartidas por todo el territorio. 11 de ellas están alquiladas y mantendrá a sus inquilinos. Las 16 restantes serán incorporadas al fondo foral de vivienda para personas vulnerables. El gobierno foral se suma así al anuncio realizado esta misma semana por el Gobierno Vasco.

La administración foral desembolsará 1,9 millones de euros a este fondo por la adquisición de las 27 viviendas, y negocia nuevas transacciones “a un precio razonable” con Testa y Catella, los fondos que más viviendas poseen en la comunidad foral, según ha informado la consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, en el pleno del Parlamento Foral.

Alfaro ha explicado que el Plan de inversiones 2025-2028 incluye una partida de 82,5 millones de euros para la adquisición de vivienda, a la que se suman 21,4 millones de partidas del anteproyecto de Presupuestos para el mismo fin, lo que supone un total de 104 millones.