Sindicatos vascos y de vivienda dirán "no" a la especulación y exigirán subidas salariales el 11N

Los sindicatos nacionalistas vascos, encabezados por ELA y LAB, y los sindicatos de vivienda que operan en Euskadi han llamado a llenar las calles y sumarse a la huelga general del próximo 11 de noviembre para decir "no" a la especulación con la vivienda y demandar también subidas salariales.



Representantes de ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde, Hiru, la Red de Sindicatos de Vivienda de Euskal Herria y el Sindicato de Vivienda Socialista han hecho público en Bilbao el lema y las movilizaciones que han decidido para la jornada de huelga general que han convocado del 11 de noviembre en Hego Euskal Herria, en fecha coincidente con la anunciada en el ámbito estatal por CC. OO. y UGT, entre otras centrales, en demanda de soluciones a la crisis de la vivienda.



"Etxebizitza eskubidea bermatzeko, espekulaziorik ez (para garantizar el derecho a la vivienda, no a la especulación)! Contra el empobrecimiento, subida de salarios" es su lema elegido para la jornada, en la que han organizado movilizaciones en las capitales vascas y en otras localidades.



Los sindicatos nacionalistas vascos y las organizaciones de vivienda citadas pretenden con su convocatoria defender reivindicaciones "acordadas en Euskal Herria" e interpelar a las instituciones de Euskadi y Navarra.



Los convocantes han defendido que para garantizar una vivienda "de calidad" para todos los trabajadores hay que impulsar tres transformaciones: "la expropiación a los especuladores, la prohibición de la actividad especulativa y una organización justa de la vivienda y de todos los recursos".



Los sindicatos han acusado al Gobierno del PSOE de "no haber hecho nada para cambiar de raíz" la situación y han señalado también como "responsables" a los partidos que lo han apoyado.

