Las entradas en los hoteles de Euskadi suben un 4,5 % en septiembre

El turismo en Euskadi tuvo un comportamiento positivo en septiembre, mes en el que las entradas de visitantes en los hoteles crecieron un 4,5 % en comparación al mismo período de 2025 gracias a la importante llegada de visitantes extranjeros, que son ya más de la mitad, el 57,6 %.



Los extranjeros son ya más de la mitad de las entradas en los hoteles, y siguen creciendo, un 7,9 en septiembre, mientras la llegada de visitantes del Estado español subió solo un 0,2 %.



También las pernoctaciones aumentaron un 5 %, según los datos difundidos por el Instituto Vasco de Estadística Eustat.



En concreto, se contabilizaron en los hoteles 380 529 entradas que dieron lugar a 786 007 pernoctaciones, con lo que la estancia media ha sido de 2.07 días.



Por territorios, en Álava se han registrado 46 739 entradas y 97 039 pernoctaciones, un 1,3 % más y un 6,8 % menos, respectivamente, que en septiembre del año anterior.



En Bizkaia las entradas se han incrementado el 3,9 % y las pernoctaciones el 6,8 %, con un total de 177 514 entradas y de 355 241 pernoctaciones.



En Gipuzkoa se han observado 156 276 entradas, un 6,3 % más que en septiembre de 2025, y 333 727 pernoctaciones, lo que supone un aumento del 6,9 %.



Según el Eustat, la tarifa media diaria en estos establecimientos fue de 161,5 euros, lo que supone un aumento interanual del 10,2 %.

