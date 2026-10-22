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Las entradas en los hoteles de Euskadi suben un 4,5 % en septiembre

En concreto, se contabilizaron en los hoteles 380 529 entradas que dieron lugar a 786 007 pernoctaciones, con lo que la estancia media ha sido de 2.07 días. Según el Eustat, la tarifa media diaria en estos establecimientos fue de 161,5 euros, lo que supone un aumento interanual del 10,2 %.
lampara argia argindarra
Euskaraz irakurri: Euskadiko hoteletan % 4,5 igo da bisita kopurua irailean

Agencias | EITB

Última actualización

El turismo en Euskadi tuvo un comportamiento positivo en septiembre, mes en el que las entradas de visitantes en los hoteles crecieron un 4,5 % en comparación al mismo período de 2025 gracias a la importante llegada de visitantes extranjeros, que son ya más de la mitad, el 57,6 %.

Los extranjeros son ya más de la mitad de las entradas en los hoteles, y siguen creciendo, un 7,9 en septiembre, mientras la llegada de visitantes del Estado español subió solo un 0,2 %.

También las pernoctaciones aumentaron un 5 %, según los datos difundidos por el Instituto Vasco de Estadística Eustat.

En concreto, se contabilizaron en los hoteles 380 529 entradas que dieron lugar a 786 007 pernoctaciones, con lo que la estancia media ha sido de 2.07 días.

Por territorios, en Álava se han registrado 46 739 entradas y 97 039 pernoctaciones, un 1,3 % más y un 6,8 % menos, respectivamente, que en septiembre del año anterior.

En Bizkaia las entradas se han incrementado el 3,9 % y las pernoctaciones el 6,8 %, con un total de 177 514 entradas y de 355 241 pernoctaciones.

En Gipuzkoa se han observado 156 276 entradas, un 6,3 % más que en septiembre de 2025, y 333 727 pernoctaciones, lo que supone un aumento del 6,9 %.

Según el Eustat, la tarifa media diaria en estos establecimientos fue de 161,5 euros, lo que supone un aumento interanual del 10,2 %.

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