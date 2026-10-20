Fallece un trabajador en accidente laboral en una empresa en el Puerto de Bilbao

Un trabajador ha fallecido este martes en un accidente laboral ocurrido en las instalaciones de la empresa Bergé ubicada en el Puerto de Bilbao, según ha informado la Autoridad Portuaria en un comunicado, en el que no detalla lo sucedido.

La Autoridad Portuaria de Bilbao ha señalado que sobre las 15:30 horas ha tenido conocimiento del accidente laboral mortal en las instalaciones de dicha compañía, uno de los principales operadores logísticos y de manipulación de mercancías en el Puerto de Bilbao, ubicadas en Santurtzi (Bizkaia).

Fuentes del Departamento vasco de Seguridad han señalado que los servicios de emergencia han recibido sobre las 15:10 horas el aviso relacionado con el accidente laboral, aunque no han aportado información sobre las circunstancias en las que se ha producido.

Tras el accidente, los servicios sanitarios han acudido de inmediato al lugar, pero no han podido hacer nada por salvar la vida del trabajador.