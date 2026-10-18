Entrevista en Radio Euskadi
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El coordinador general de LAB llama a participar en la huelga general del 11 de noviembre para canalizar las demandas ciudadanas

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: LABeko koordinatzaile orokorrak azaroaren 11ko greba orokorrean parte hartzeko deia egin du, herritarren eskaerak bideratzeko

EITB

Última actualización

Entrevistado en Crónica de Euskadi fin de semana de RAdio Euskadi, Igor Arroyo ha pedido además al Gobierno Vasco y el Gobierno Foral de Navarra que utilicen sus competencias para mejorar los salarios y el acceso a la vivienda.

Huelgas Sindicato LAB Comunidad Autonóma Vasca Navarra Economía

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