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El coordinador general de LAB llama a participar en la huelga general del 11 de noviembre para canalizar las demandas ciudadanas
Entrevistado en Crónica de Euskadi fin de semana de RAdio Euskadi, Igor Arroyo ha pedido además al Gobierno Vasco y el Gobierno Foral de Navarra que utilicen sus competencias para mejorar los salarios y el acceso a la vivienda.
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