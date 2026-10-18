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LABeko koordinatzaile orokorrak azaroaren 11ko greba orokorrean parte hartzeko deia egin du, herritarren eskaerak bideratzeko
Radio Euskadiko Crónica de Euskadi fin de semana saioan egindako elkarrizketan, Igor Arroyok Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako Foru Gobernuari eskatu die beren eskumenak erabil ditzatela soldatak eta etxebizitza eskuratzeko aukerak hobetzeko.
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