Elkarrizketa Radio Euskadin
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LABeko koordinatzaile orokorrak azaroaren 11ko greba orokorrean parte hartzeko deia egin du, herritarren eskaerak bideratzeko

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Radio Euskadiko Crónica de Euskadi fin de semana saioan egindako elkarrizketan, Igor Arroyok Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako Foru Gobernuari eskatu die beren eskumenak erabil ditzatela soldatak eta etxebizitza eskuratzeko aukerak hobetzeko.

Grebak lab sindikatua Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa Ekonomia

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