Langile bat hil da, Bilboko Portuan dagoen enpresa batean lanean ari zela
Lan istripua arratsaldeko 15:30etan gertatu da, Bergé enpresaren instalazioetan, Bilboko Portuan.
Langile bat hil da astearte honetan Bilboko Portuan, Bergé enpresaren instalazioetan izandako lan-istripu batean, Portuko Agintaritzak ohar baten bidez jakinarazi duenez.
Ohar horretan azaldu dutenez, ezbeharra 15:30ak aldera gertatu da. Bilboko Portuko logistikako eta salgaiak manipulatzeko operadore nagusietako bat da, eta Santurtzin (Bizkaia) du egoitza.
Segurtasun Saileko iturriek adierazi dutenez, larrialdi-zerbitzuek 15:10 aldera jaso dute lan-istripuarekin lotutako abisua.
Abisua jaso eta berehala, osasun-zerbitzuak berehala bertaratu dira, baina ezin izan dute ezer egin langilearen bizitza salbatzeko.