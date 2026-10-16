TUBOS REUNIDOS

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Tubos Reunidos erosteko bost eskaintza onenek plantilla murriztea eta lan-baldintzak aldatzea proposatu dute

Horietatik hiru Amurrioko lantegia eta Trapagarangoa erosteko prest daude; beste biak, Trapagarangoa erosteko prest baino ez.

(Foto de ARCHIVO) Vista de la sede de la empresa Tubos Reunidos en Amurrio, a 30 de enero de 2026, en Álava, País Vasco (España). La empresa ha convocado a los comités de las fábricas de Amurrio y Valle de Trápaga tras el anuncio del expediente de regulación, para explicar las medidas de viabilidad y buscar mantener la actividad industrial. Iñaki Berasaluce / Europa Press 30/1/2026

Tubos Reunidosen Amurrioko lantegia.

EITB

Azken eguneratzea

Tubos Reunidosen hartzekodunen konkurtsoa kudeatzen ari den administratzaileak ostiral honetan argitaratu du enpresa erosteko bost eskaintza onenen inguruko informazioa. Langile kopurua murriztea eta lan-baldintzak aldatzea proposatu dute guztiek, eta hiru erosle prest leudeke bi lantegiak erosteko (Amurriokoa eta Trapagarangoa), eta bi, Trapagarangoa baino ez.

Konkurtso-administratzaileak argitaratutako informazioak ezkutuan utzi du eskaintzak egin dituztenen identitatea. Hala ere, aurrez jakina zen horietako bat Jose Antonio Jainaga buru duen enpresa talde batena dela, eta enpresaren bi plantak erosteko interesa duela.

Bost erosle horiek planteatzen dituzten baldintzak erakusten dituen koadroa Tubos Reunidosen webgunean argitaratu dute. Hiru puntutan bat datoz bostak, langileak subrogatu, plantilla murriztu eta lan-baldintzak aldatzeko prest baitaude.

Egin duten eskaintza ekonomiko nagusiari dagokionez, bik euro bat eskaintzen dute, beste batek 100.000 euro, laugarrenak milioi bat euro eta eskaintzarik onena 27,5 milioi eurokoa da. Enpresak 300 milioi euroko zorra du.

Bost eskaintzetatik hiruk talde osoa erosteko aukera onartu dute, 900 langile dituen Amurrioko lantegi nagusia barne; beste biek, berriz, Trapagarangoa bakarrik erosi nahi dute. Azken horrek 400 langile ditu, hodi mota handiago bat egiten du eta eskaera gehiago ditu.

Administrazio Kontseiluari, langileen legezko ordezkariei eta langile guztiei  horien berri eman ondoren, zuzendaritza enpresa batzordearekin bilduko da urriaren 21ean, eskaintzak aztertzeko.

Araba Enpresaburuak Ekonomia

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