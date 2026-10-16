Tubos Reunidos erosteko bost eskaintza onenek plantilla murriztea eta lan-baldintzak aldatzea proposatu dute
Horietatik hiru Amurrioko lantegia eta Trapagarangoa erosteko prest daude; beste biak, Trapagarangoa erosteko prest baino ez.
Tubos Reunidosen hartzekodunen konkurtsoa kudeatzen ari den administratzaileak ostiral honetan argitaratu du enpresa erosteko bost eskaintza onenen inguruko informazioa. Langile kopurua murriztea eta lan-baldintzak aldatzea proposatu dute guztiek, eta hiru erosle prest leudeke bi lantegiak erosteko (Amurriokoa eta Trapagarangoa), eta bi, Trapagarangoa baino ez.
Konkurtso-administratzaileak argitaratutako informazioak ezkutuan utzi du eskaintzak egin dituztenen identitatea. Hala ere, aurrez jakina zen horietako bat Jose Antonio Jainaga buru duen enpresa talde batena dela, eta enpresaren bi plantak erosteko interesa duela.
Bost erosle horiek planteatzen dituzten baldintzak erakusten dituen koadroa Tubos Reunidosen webgunean argitaratu dute. Hiru puntutan bat datoz bostak, langileak subrogatu, plantilla murriztu eta lan-baldintzak aldatzeko prest baitaude.
Egin duten eskaintza ekonomiko nagusiari dagokionez, bik euro bat eskaintzen dute, beste batek 100.000 euro, laugarrenak milioi bat euro eta eskaintzarik onena 27,5 milioi eurokoa da. Enpresak 300 milioi euroko zorra du.
Bost eskaintzetatik hiruk talde osoa erosteko aukera onartu dute, 900 langile dituen Amurrioko lantegi nagusia barne; beste biek, berriz, Trapagarangoa bakarrik erosi nahi dute. Azken horrek 400 langile ditu, hodi mota handiago bat egiten du eta eskaera gehiago ditu.
Administrazio Kontseiluari, langileen legezko ordezkariei eta langile guztiei horien berri eman ondoren, zuzendaritza enpresa batzordearekin bilduko da urriaren 21ean, eskaintzak aztertzeko.