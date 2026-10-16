Las cinco mejores ofertas para Tubos Reunidos plantean reducir la plantilla y un cambio de las condiciones de trabajo

El administrador concursal que gestiona el concurso de acreedores de Tubos Reunidos ha publicado este viernes la información sobre las cinco mejores ofertas para la compra de la empresa. Todas ellas plantean reducir la plantilla y un cambio de las condiciones de trabajo. Asimismo, tres compradores estarían dispuestos a adquirir las dos plantas, la de Amurrio y la de Trapagaran. Las otras dos ofertas, en cambio, están interesadas solo en la planta de Trapagaran.

La información publicada por el administrador concursal no desvela la identidad de las cinco mejores ofertas recibidas. Sin embargo, se conocía con antelación que una de ellas era de un grupo de empresas liderado por Jose Antonio Jainaga, que estaba interesado en adquirir las dos plantas de la empresa.

La web de Tubos Reunidos muestra un cuadro en el que muestra las condiciones que plantean estos cinco compradores. Los cinco coinciden en tres aspectos: la subrogación de los trabajadores, una reducción de plantilla y un cambio de las condiciones de trabajo.

En cuanto la oferta económica principal, dos de ellos ofrecen 1 euro, otro 100 000 euros, el cuarto un millón de euros y la mejor oferta es de 27,5 millones de euros. La firma tiene una deuda de unos 300 millones de euros.

De las cinco ofertas, solo tres se abren a comprar todo el grupo, incluida la planta principal de Amurrio, con 900 trabajadores. Las otras dos están tan solo interesadas en la planta de Trapagaran que tiene 400 operarios, fabrica un tipo de tubo más grande y cuenta con más pedidos.

Una vez transmitida la información al Consejo de Administración, a la representación legal de los trabajadores y al conjunto de la plantilla, el día 21 de octubre se reunirá la dirección con el Comité de Empresa para hacer un análisis de las ofertas.