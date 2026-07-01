Jainaga y Tubacex muestran interés por hacer una oferta por Tubos Reunidos
El presidente de Sidenor y Talgo, el empresario bilbaíno José Antonio Jainaga, y la empresa alavesa Tubacex han mostrado interés por presentar una oferta para la adquisición de Tubos Reunidos, que se encuentra en concurso de acreedores desde mayo. Han dado el primer paso del proceso y han pedido acceder a los datos económicos de la firma alavesa para comprobar su situación real.
El pasado lunes se abrió el plazo para que los inversores interesados presenten ofertas por la empresa. EITB ha podido confirmar que tanto Jainaga como Tubacex están entre los interesados en comprar la empresa y que han enviado a la administradora concursal una carta de confidencialidad mostrando su interés por el grupo.
Ése es el primer trámite del proceso. A continuación, accederán a la información financiera de la empresa, pordrán visitar las plantas y reunirse con la dirección y los sindicatos para conocer con todo detalle la situación y tomar decisiones. Si deciden seguir adelante, deberán presentar una oferta final para el 14 de septiembre.
En febrero, Jainaga se mostró a favor de la fusión de la siderurgias vascas. Por su parte, la empresa alavesa Tubacex se mueve en el mismo sector que Tubos Reunidos y esta compra podría ser un complemento a su negocio, aunque en estos momentos está en ERTE debido a la situación de Oriente Medio y el estrecho de Ormuz.
Las reglas establecidas por la administración concursal para regular el proceso fijan que primero se intentará vender todo el grupo, pero si no hay ofertas para ello, se deja la puerta abierta a que haya ofertas sobre alguna de las unidades productivas de Tubos Reunidos.
A la hora de valorar las ofertas que puedan presentarse, el administrador concursal tendrá en cuenta su impacto en la continuidad de la actividad, la cohesión del negocio y la maximización del retorno para el conjunto de interesados, el mantenimiento del empleo y condiciones laborales y la asunción de pasivos. La oferta final deberá incluir un compromiso de mantenimiento de la actividad durante un mínimo de 2 años.
Tubos Reunidos tiene una deuda de 263 millones, de los cuales más de la mitad 150 millones se deben a la SEPI. Tras un tenso plazo de consultas, con movilizaciones y huelgas, la empresa presentó un ERE en marzo que afectaba a 285 personas y en mayo entró en concurso de acreedores.
Su situación se ha complicado aún más con el reciente registro por parte de la UCO de las oficinas de Tubos, en el marco de una pieza secreta que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
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Las ofertas deberán incluir un compromiso de mantenimiento de la actividad mínimo de 2 años.
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