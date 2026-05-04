Tubos Reunidos presenta concurso de acreedores por la situación de "insolvencia inminente"
La empresa ha convocado a los comités de Trapagaran y Amurrio a sendas reuniones el 6 de mayo. Por otro lado, 235 trabajadores han firmado para que se celebre una asamblea y decidir si se continúa con la huelga indefinada de Amurrio o no.
Ya lo avanzó a finales de abril y finalmente, el grupo industrial Tubos Reunidos ha presentado este lunes en un juzgado de Álava el concurso voluntario de acreedores por la situación "de insolvencia inminente" que padece debido a problemas de tesorería, según ha informado la empresa.
Según ha explicado en una nota, la decisión está motivada por "las tensiones de tesorería" que viene sufriendo la empresa en los últimos meses, "agudizadas por la paralización indeseada de la actividad en la planta de Amurrio", en Álava, cuya plantilla se encuentra en huelga indefinida por los despidos anunciados.
La empresa, que ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la situación en la que se encuentra, ha señalado que "las premisas necesarias para la viabilidad de la sociedad a día de hoy no se han podido garantizar", especialmente "la entrada relevante de caja".
En estas circunstancias, el Consejo de Administración de la empresa, "manteniendo la postura de prudencia que ha guiado su actuación -ha asegurado-, se ha visto obligado a solicitar la declaración de concurso voluntario de acreedores".
La solicitud la ha presentado este lunes en el juzgado competente de Álava.
Según ha explicado, la decisión de presentar la declaración de concurso voluntario de acreedores, que también ha sido adoptada por el órgano de administración de las filiales de la empresa, se ha adoptado "tras recabar los oportunos asesoramientos externos y con la finalidad de proteger los intereses de los acreedores, trabajadores, proveedores y accionistas de la Sociedad y sus filiales".
Tubos Reunidos convoca a los comités de empresa de Trapagaran y Amurrio a sendas reuniones el 6 de mayo
A última hora del lunes se ha conocido que la dirección de Tubos Reunidos ha convocado a los comités de empresa de Trapagaran y Amurrio a sendas reuniones el próximo 6 de mayo.
La empresa ha convocado al comité de Amurrio a las 10:30 horas de la mañana del próximo 6 de mayo y al de Trapagaran a las 16:00 horas de ese mismo día, con objeto, según les ha trasladado, de dar respuesta a la información y dudas que les planteen.
El Gobierno Vasco se compromete a apoyar la vialibidad de un nuevo proyecto para Tubos
Tras el anuncio del concurso voluntario de acreedores, el consejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha expresado este lunes el compromiso "absoluto" del Gobierno Vasco por apoyar la viabilidad de un nuevo proyecto para Tubos Reunidos.
El ejecutivo autonómico ha manifestado, en un comunicado, su solidaridad y apoyo a los trabajadores, sus familias y a toda la comarca alavesa de Aiaraldea, " que llevan meses sufriendo por la situación de Tubos Reunidos".
Tras la presentación del concurso de acreedores "se abre una nueva esapa para Tubos Reunidos", ha destacado Jauregi, quien ha añadido que el Gobiernbo Vasco ha intentado "que esta situación no llegase a producirse, si bien, desgraciadamente, ha sido imposible".
En esta nueva etapa, ha indicado el consejero, se debe dar prioridad a la continuidad de la actividad industrial y el empleo de la empresa, "mientras se aborda paralelamente la reestructuración de la deuda, el diseño de un proyecto sólido que permita construir una empresa viable en el medio y largo plazo, y se buscan nuevos inversores dispuestos a apostar por ello".
El ejecutivo autonómico ha afirmado que todos, "cada cual desde sus responsabilidades y competencias", deben trabajar "de manera cooperativa" para superar el proceso concursal y asegurar la continuidad de la actividad industrial de Tubos Reunidos.
Inspección registra las firmas de trabajadores de Tubos de Amurrio para celebrar una asamblea y decidir sobre la huelga
Por otra parte, la Inspección de Trabajo de Álava ha registrado las 235 firmas de los trabajadores de Tubos Reunidos de Amurrio necesarias para convocar una asamblea en la que decidir si la huelga indefinida convocada en la planta alavesa se mantiene o no. Los operarios que respaldan la convocatoria del próximo 7 de mayo han pedido "confidencialidad" en la identidad de "promotores y firmantes".
Este pasado jueves, trabajadores de la empresa comunicaron a la dirección y al comité que habían recabado las firmas precisas para celebrar una asamblea el 7 de mayo y plantear a la plantilla si desea un referéndum para seguir o no con la huelga indefinida y, en caso de apoyar la consulta, votar ese mismo día.
El comité de empresa de Tubos Reunidos, con el apoyo de la mayoría que conforman ELA, LAB y ESK, ha dado este lunes por "no válida y no convocada" la asamblea extraordinaria propuesta por trabajadores al no haberse aportado las firmas de los empleados que respaldan la convocatoria de esa asamblea. UGT no ha compartido este planteamiento y CC.OO. no ha participado en la reunión en la que se ha tomado este decisión.
Posteriormente, fuentes sindicales han informado a la agencia Europa Press de que 235 trabajadores han registrado una denuncia ante la Inspección de Trabajo en la que se informa de que el centro se mantiene actualmente en huelga indefinida y que en la entrada a la planta se mantiene un piquete "dificultando o impidiendo el acceso por parte de la plantilla".
También han comunicado que el pasado 30 de abril se convocó una asamblea extraordinaria "por un grupo de trabajadores que alcanza el porcentaje mínimo exigido" para pronunciarse sobre la continuidad o no de la huelga. Su intención, han señalado, es celebrarla en la fábrica, aunque han manifestado sus dudas sobre "la seguridad" debido a "la situación existente en la entrada de la fábrica".
Tras poner "en conocimiento" a la Inspección de Trabajo de esta decisión, los trabajadores han facilitado "la relación nominal" de los firmantes de la convocatoria "a efectos de verificación reservada, interesando expresamente la confidencialidad de la identidad" de los promotores de la asamblea y de quienes la apoyan. Los convocantes han remitido una copia de la convocatoria a la empresa y al comité.
Los convocantes han remitido, además, un comunicado a la plantilla en el que anuncian la celebración de la asamblea. Tras asegurar que la convocatoria se ampara en el artículo 75 del convenio colectivo, emplazan a "todos y todas" a asistir a la asamblea "con seguridad" y con el objetivo de "poder expresar" la opinión de la plantilla ante la situación que atraviesan.
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