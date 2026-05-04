Tubos Reunidos presenta concurso de acreedores por la situación de "insolvencia inminente"

Ya lo avanzó a finales de abril y finalmente, el grupo industrial Tubos Reunidos ha presentado este lunes en un juzgado de Álava el concurso voluntario de acreedores por la situación "de insolvencia inminente" que padece debido a problemas de tesorería, según ha informado la empresa.



Según ha explicado en una nota, la decisión está motivada por "las tensiones de tesorería" que viene sufriendo la empresa en los últimos meses, "agudizadas por la paralización indeseada de la actividad en la planta de Amurrio", en Álava, cuya plantilla se encuentra en huelga indefinida por los despidos anunciados.



La empresa, que ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la situación en la que se encuentra, ha señalado que "las premisas necesarias para la viabilidad de la sociedad a día de hoy no se han podido garantizar", especialmente "la entrada relevante de caja".



En estas circunstancias, el Consejo de Administración de la empresa, "manteniendo la postura de prudencia que ha guiado su actuación -ha asegurado-, se ha visto obligado a solicitar la declaración de concurso voluntario de acreedores".



La solicitud la ha presentado este lunes en el juzgado competente de Álava.



Según ha explicado, la decisión de presentar la declaración de concurso voluntario de acreedores, que también ha sido adoptada por el órgano de administración de las filiales de la empresa, se ha adoptado "tras recabar los oportunos asesoramientos externos y con la finalidad de proteger los intereses de los acreedores, trabajadores, proveedores y accionistas de la Sociedad y sus filiales".

Tubos Reunidos convoca a los comités de empresa de Trapagaran y Amurrio a sendas reuniones el 6 de mayo

A última hora del lunes se ha conocido que la dirección de Tubos Reunidos ha convocado a los comités de empresa de Trapagaran y Amurrio a sendas reuniones el próximo 6 de mayo.

La empresa ha convocado al comité de Amurrio a las 10:30 horas de la mañana del próximo 6 de mayo y al de Trapagaran a las 16:00 horas de ese mismo día, con objeto, según les ha trasladado, de dar respuesta a la información y dudas que les planteen.

El Gobierno Vasco se compromete a apoyar la vialibidad de un nuevo proyecto para Tubos

Tras el anuncio del concurso voluntario de acreedores, el consejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha expresado este lunes el compromiso "absoluto" del Gobierno Vasco por apoyar la viabilidad de un nuevo proyecto para Tubos Reunidos.

El ejecutivo autonómico ha manifestado, en un comunicado, su solidaridad y apoyo a los trabajadores, sus familias y a toda la comarca alavesa de Aiaraldea, " que llevan meses sufriendo por la situación de Tubos Reunidos".

Tras la presentación del concurso de acreedores "se abre una nueva esapa para Tubos Reunidos", ha destacado Jauregi, quien ha añadido que el Gobiernbo Vasco ha intentado "que esta situación no llegase a producirse, si bien, desgraciadamente, ha sido imposible".

En esta nueva etapa, ha indicado el consejero, se debe dar prioridad a la continuidad de la actividad industrial y el empleo de la empresa, "mientras se aborda paralelamente la reestructuración de la deuda, el diseño de un proyecto sólido que permita construir una empresa viable en el medio y largo plazo, y se buscan nuevos inversores dispuestos a apostar por ello".

El ejecutivo autonómico ha afirmado que todos, "cada cual desde sus responsabilidades y competencias", deben trabajar "de manera cooperativa" para superar el proceso concursal y asegurar la continuidad de la actividad industrial de Tubos Reunidos.