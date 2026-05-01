La clase trabajadora vasca se echa a la calle en este primero de mayo

La sociedad vasca se moviliza esta mañana en las diversas y numerosas convocatorias que han realizado los sindicatos coo motivo del Día de las Personas Trabajadoras, este 1 de mayo.

ELA ha realizado su acto principal en el Sagrado Corazón de Bilbao, en el que el secretario general Mitxel Lakuntza ha reivindicado un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vasco de 1500 euros, y una sociedad, la vasca, sin injerencias, sin imperialismo y sin guerras. Bajo el lema "Jo ta ke hemen erabaki arte", cientos de personas han llenado el centro de la capital vizcaína.