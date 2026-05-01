1 de mayo
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La clase trabajadora vasca se echa a la calle en este primero de mayo

Los sindicatos reclaman hoy un SMI propio, salarios y pensiones “dignas” o el derecho a la vivienda. ELA y LAB saldrán a la calle en convocatorias separadas, al igual que ESK y LSB-USO; CC. OO. y UGT, por el contrario, se movilizarán conjuntamente.
Maiatzak 1 LAB Baiona
Manifestación de LAB en Baiona.
Euskaraz irakurri: Euskal langileria kalera atera da maiatzaren lehen honetan
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EITB

Última actualización

La sociedad vasca se moviliza esta mañana en las diversas y numerosas convocatorias que han realizado los sindicatos coo motivo del Día de las Personas Trabajadoras, este 1 de mayo. 

ELA ha realizado su acto principal en el Sagrado Corazón de Bilbao, en el que el secretario general Mitxel Lakuntza ha reivindicado un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vasco de 1500 euros, y una sociedad, la vasca, sin injerencias, sin imperialismo y sin guerras. Bajo el lema "Jo ta ke hemen erabaki arte", cientos de personas han llenado el centro de la capital vizcaína.

18:00 - 20:00

LAB ha sido el más madrugador con sus manifetaciones en Baiona y Laudio. El sindicato celebra 26 manifestaciones a lo largo y ancho de Euskal Herria, bajo el lema "Langileok eragin", para reivindicar tres medidas concretas que considera imprescindibles para garantizar una vida digna a la clase trabajadora: derecho a la vivienda; servicios públicos de calidad, y salarios y pensiones dignas.

(Estamos trabajando para ampliar esta información) 

Sindicatos Día Internacional de los Trabajadores Economía

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