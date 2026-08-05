CONFLICTO LABORAL
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Los sindicatos convocantes se muestran satisfechos con el impacto de la huelga de técnicos en las fiestas de La Blanca

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teknikariak protesta gasteiz
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EITB

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Teknikariok, ESK, LAB, UGT, CCOO, ELA y CNT negocian el primer convenio de espectáculos de la Comunidad Autónoma Vasca, y exigen a la patronal que retome las conversaciones, que llevan un año bloqueadas. Denuncian que el sector está completamente desregularizado y aseguran que son habituales la temporalidad, las jornadas de trabajo muy prolongadas, la ausencia de los descansos legalmente establecidos y las dificultades para conciliar la vida laboral y personal.

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